La cita es en el Teatro Auditorium con entrada gratuita y vale llevar un alimento no perecedero a beneficio de comedores y de centros de jubilados de Mar del Plata.

La sala Astor Piazzolla, con capacidad para 1000 personas, abrirá sus puertas esta tarde, por orden de llegada , para el avant premiere de esta realización de Cristian Serio y Jorge Jaskilioff, tras tres años y medio de realización con muchas imágenes inéditas; más de 50 testimonios ; archivos reclutados de fuentes s desconocidas del escenario a cielo abierto más grande la ciudad que comenzó a construirse el 10 de octubre de 1975 y que el 5 de noviembre pasará, al menos por 30 años + 10 a manos privadas.

La Docu serie, presentará a las 18.00 en el marco del ciclo Más Cine Nacional de los jueves en el Teatro Auditorium, los capítulos 1 ; 3 y 5 de los 7 que se produjeron y que estarán a disposición tal vez ante de fin de año para el público todo.

Es muy difícil precisar el «contenido», pero si de imaginarlo. Claro que mucho de fútbol, pero también mucho de shows musicales; momentos políticos trascendentes; incluso detalles del deterioror edilicio y secuencias nunca antes vistas de las dos inundaciones que sufrió el otrora estadio Ciudad de Mar del Plata, rebautizado José María Minella .

La famosa chilena de Enzo Francéscoli con la camiseta de River Plate en un memorable 5 a 4 ante la Selección de Polonia y , por ejemplo, las etapas de Diego Maradona como jugador, como DT y como actor político ( en la contra cumbre del No al Alca) son algunos momentos cumbre de este material que pasará a nutrir la bibliografía de Mar del Plata.

Aquí el trailler:

https://drive.google.com/file/d/1RwRepe1-zzMoLPQD2jKrwEZO3X5uzah5/view?usp=drivesdk