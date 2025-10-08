Hospital Garrahan: pusieron una pantalla gigante en la sala de espera para escrachar al IOMA

En medio de críticas y reclamos por la falta de fondos, el Hospital Garrahan vuelve al centro de la polémica. Esta mañana trascendió una foto en la que se ve una pantalla gigante dispuesta en una de las salas de espera del centro de salud. El televisor denuncia que el IOMA le adeuda al nosocomio más de 5 mil millones de pesos. La reacción del gobierno bonaerense.

No es la primera vez que el Gobierno Nacional acusa a la Provincia de poner en jaque las finanzas del Garrahan. De hecho, el gobierno bonaerense ya desmintió las acusaciones e incluso mostró los números oficiales de la obra social.

A pesar de eso, esta mañana volvió a aparecer la deuda. Esta vez en una pantalla gigante colocada en un espacio común del nosocomio y mostrando que la deuda del IOMA con el hospital está por llegar a los 6 mil millones de pesos.

Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos, Nicolás Kreplak, se hizo eco de esta situación remarcando que es una “mentira absoluta“. “Y si tuviera algo de verdad, descuentenla de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la Provincia”, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por fuera de esta disputa, el funcionario de Kicillof advirtió que se trata de un centro de salud, es decir, de “un lugar de cuidado y atención”. “No es para hacer la porquería de fake news, que continuamente practican en redes sociales“, afirmó.