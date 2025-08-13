Horcas inicia su gira “El Diablo Tour 2025” en Mar del Plata

La legendaria banda argentina de heavy metal Horcas dará inicio a su gira “El Diablo Tour 2025” con un show este sábado 16 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), ocasión en la que estarán acompañados por los grupos invitados Improvisto, Mortal y Tripalium.

Tras un exitoso 2024, que incluyó un show con entradas agotadas en el Estadio Obras, Horcas demostró la vigencia del género con más de dos horas y media de espectáculo y 27 temas en vivo. En esa ocasión, recorrieron su extensa discografía y presentaron tres canciones de su decimotercer álbum de estudio, “El Diablo”, lanzado recientemente.

“El Diablo”, grabado en Romaphonic Studios con el ingeniero de sonido Mario Altamirano y masterizado en Suecia por Jens Bogren en Fascination Street, contiene diez canciones que reflejan los momentos más introspectivos de la banda. Según Walter Meza, vocalista de Horcas, “las canciones más tristes e introspectivas son un reflejo del encierro” durante la pandemia, período en el que él mismo enfrentó el Covid, dejando una marca en las letras del álbum.

Con más de 30 años de trayectoria, Horcas, fundada por el icónico Osvaldo Civile, ex guitarrista de V8, se ha consolidado como una de las bandas más importantes del heavy metal argentino. A lo largo de su carrera, han compartido escenario con gigantes internacionales como Metallica, Pantera, Black Sabbath, Megadeth y Slayer. En 2023, fueron la única banda nacional en el festival Masters of Rock, junto a Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Avantasia.

Además, hicieron historia al ser la primera banda de metal en llenar el parque temático Tecnópolis, con más de 15.000 personas en el Escenario Juana Azurduy y 12.000 en el microestadio cubierto. La banda también participó en eventos destacados como el Quilmes Rock y Baradero Rock 2025, y cerró el 2022 junto a Judas Priest en el Movistar Arena durante el Knotfest.

En 2024, compartieron escenario con Megadeth en el mismo recinto y fueron nominados a los Premios Gardel en la categoría “Mejor Disco de Rock Pesado/Punk” por “El Diablo”.