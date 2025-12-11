Homenajes a Queen y Pink Floyd en el ciclo “Encuentro en Abbey Road”

Este sábado 13 a las 21:00 se realizará una nueva edición de “Encuentro en Abbey Road”, que en la sala de Juan B. Justo 620 ofrecerá dos propuestas que homenajean a las bandas más influyentes del rock mundial: Queen y Pink Floyd, con los tributos de Dr. Queen y Apeiron.

El reconocido cardiólogo platense Jorge Busetto, con más de 28 años de trayectoria internacional interpretando a Freddie Mercury, regresa a Mar del Plata con un show integral que incluye audiovisuales, múltiples cambios de vestuario y material inédito.

La banda está integrada por Busetto en voz, Alvaro Navarro en guitarra, Daniel Ronchetti en bajo y Santino Dortone en batería. El espectáculo contará además con la participación especial de Giu Busetto, guitarrista e influencer de alcance global.

Por su parte, la agrupación marplatense Apeiron, con 17 años presentará un recorrido por los clásicos de Pink Floyd en el marco de los 60 años de la fundación de la histórica banda británica.

El grupo está conformado por Pablo Lahos en voz y guitarra, Sergio Santesteban en guitarra líder, Jorge Dip en bajo, Cristian Carniserti en batería, Cintia Feresin en guitarra, José Marín en saxo y Sofía Pinar y Tamara Pratto en coros.