Homenaje al cine de acción y detectives con la obra “El atraco”

Hoy a las 20:00 la obra “El atraco”, dirigida por Sebastián Dativo, subirá a escena en la Sala Payró (Boulevard Marítimo 2280).

Esta comedia familiar combina elementos de clown, parodia y comedia física, inspirada en el cine de detectives y acción. La producción ofrece un ensamble de escenas paródicas que rinden homenaje a los clásicos del género.

Nueve artistas en escena, acompañados de música en vivo y situaciones inesperadas, han mantenido la obra llenando salas con entusiasmo durante más de dos años.