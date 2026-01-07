Homenaje a Ricardo Arjona: Santo Pecado abre su temporada 2026

Abbey Road (Juan B. Justo 620) presenta a Santo Pecado, el reconocido tributo a Ricardo Arjona, que iniciará su temporada 2026 con un show renovado este viernes 9 a partir de las 21:00. Luego del show la noche continuará con la presentación de Aruba Cumbia, que ofrecerá un set con los clásicos más representativos de la música tropical.

El espectáculo marca el comienzo de un nuevo año para la banda luego de un 2025 atravesado por numerosas presentaciones en el marco del 40° aniversario de la trayectoria musical de uno de los cantautores más influyentes de la música latinoamericana. En esta oportunidad, el show también anticipa los festejos por los 62 años de Ricardo Arjona, que se cumplirán el próximo lunes 19.

Liderado por el cantante y guitarrista Martín Iafreffe, Santo Pecado propone un recorrido sonoro cargado de nostalgia, romanticismo y energía, invitando al público a redescubrir las canciones del artista guatemalteco desde una mirada renovada y con el sello personal que caracteriza al proyecto.

Con más de 20 años de trayectoria sobre los escenarios, Santo Pecado se ha consolidado como una de las bandas tributo más destacadas de la región, reconocida por su calidad musical y una puesta en escena potente y cuidada.

El grupo está integrado por Martín Iafreffe en voz y guitarra, Damián Penino en guitarra, Facundo Rossi en saxo, Jonatan Veiro en bajo, Marcos Casamayou en batería, Emanuel “Pulso Cósmico” en percusión y Leandro Villar en teclados.