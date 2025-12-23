Homenaje a Iron Maiden con Hijos de la Bestia: noche de metal en Abbey Road

Este viernes 26 desde las 21:00 Abbey Road (Juan B. Justo 620) será el escenario de una noche dedicada al heavy metal: entre otras, la banda Hijos de la Bestia encabezará un potente tributo a Iron Maiden.

Con más de veinte años de trayectoria, Hijos de la Bestia recrea la energía, el espíritu épico y la identidad sonora del histórico grupo británico. Su show incluye clásicos como “The number of the beast”, “Run to the hills” y “Fear of the dark”, piezas fundamentales que marcaron a generaciones de fanáticos en todo el mundo.

La velada contará con la participación de dos bandas invitadas. Fixxxer abrirá la noche con un tributo a Metallica, mientras que Santuario ofrecerá un recorrido por los éxitos de Bon Jovi, conformando una propuesta que reúne distintos pilares del rock internacional.

Hijos de la Bestia fue fundada en 2002 por el guitarrista Sebastián Bessone y el cantante Matías Montecchia, con la premisa de recrear fielmente la mística y el sonido de Iron Maiden. A lo largo de su historia, la banda atravesó diversas formaciones que fortalecieron su identidad musical, consolidándola como uno de los tributos más reconocidos del país.

En la actualidad, el grupo está integrado por Matías Montecchia (voz), Mauro Pellegrino (bajo), Gustavo Demolis (batería), Ciro Farías (guitarra) y Nahuel Porro (guitarra).