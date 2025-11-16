Homenaje a 8 años del naufragio del submarino ARA San Juan

Se conmemoró este sábado el octavo aniversario del naufragio del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes. El acto tuvo lugar por la mañana en el Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos, ubicado en la Escollera Norte de Playa Grande.
La ceremonia se desarrolló al pie del monumento que recuerda a los marinos fallecidos y comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música del Área Naval Atlántica.
El comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Pablo Manuel Gabriel Garay, dirigió un mensaje alusivo en homenaje a los 44 tripulantes. “Su ejemplo es una brújula que aún nos orienta. Nos muestra el valor del sacrificio, del trabajo en equipo, de la lealtad y de la entrega silenciosa. Ellos supieron transformar el esfuerzo en honor, y ese legado es hoy sustento y guía para quienes seguimos sus pasos. En este día también abrazamos, con todo nuestro respeto, a sus familias. A madres, padres, esposas, hijos, hermanos y amigos que sostienen, con admirable fortaleza, la ausencia”.
Luego agregó: “Hoy los recordamos con orgullo. El dolor persiste, sí, pero también la gratitud. Gratitud por su entrega. Por su valor. Por haber representado lo mejor de nuestra Armada y de nuestra Patria. Que sus nombres sigan resonando en el mar y en nuestro corazón. Que el ARA San Juan y sus 44 guardianes permanezcan para siempre como faro y enseñanza. Porque su ejemplo nos inspira a ser mejores, a servir con honor y mantener viva la llama que ellos encendieron. Hoy y siempre, siga su estela iluminando nuestra derrota”.
Tras la invocación religiosa del capellán castrense David Ochoa, se colocaron ofrendas florales en nombre de la Armada Argentina y de la Asociación de Suboficiales Submarinistas Argentinos. A continuación se ejecutó el toque de silencio en memoria de los tripulantes, y la ceremonia concluyó con la interpretación de la Marcha de la Armada, consigna La Capital.