Hombre apuñalado en Barrio Belgrano en estado reservado

Un hombre de 48 años fue detenido en Mar del Plata después de incumplir una restricción de acercamiento y apuñalar a la nueva pareja de su ex. La víctima, de 67 años, quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con heridas en el abdomen y el tórax izquierdo, y su estado es reservado.

Los hechos ocurrieron el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle 238 y Tripulantes del Fournier, en el límite de los barrios Belgrano y Autódromo, esta situación quedó al descubierto cuando la víctima ingresó a la guardia del Higa con lesiones de arma blanca.

Al mismo tiempo, el agresor se presentó en la comisaría undécima para denunciar que había tenido una pelea en la casa de su expareja y que la víctima había sido trasladada al hospital.

Sin embargo, al comunicar la situación al fiscal Carlos Russo, las autoridades dispusieron que el hombre quedara aprehendido por el hecho.

Cerca de la medianoche, desde el Destacamento Policial del Higa informaron que la víctima fue sedada y presentaba un drenaje lateral por una lesión pulmonar. Por lo tanto, podría ser sometida a cirugía, aunque su estado sigue siendo reservado.

Con el parte médico, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 dispuso la notificación de causa por homicidio en grado de tentativa y el traslado del agresor a Tribunales para prestar declaración.