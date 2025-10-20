Historia de un estadio: documental del último sitio que vio campeón a Maradona

El 24 de febrero de 1993 habrá quedado grabado en la memoria colectiva de cada hincha del fútbol argentino. Aquel día Diego Armando Maradona se consagraba campeón por última vez como futbolista profesional.

El Diez emergió como el gran conductor de la Selección Argentina dirigida por Alfio Basile que conquistó la vieja Copa Artemio Franchi, denominada en el presente como Finalissima: abandonó Sevilla para calzarse la camiseta de su país, se ganó la bronca del presidente Luis Cuervas y de los hinchas del equipo andaluz por faltar en la revancha de la Copa del Rey frente a Valencia.

La última vuelta olímpica de Maradona, luego de un triunfo 5-4 por penales ante el campeón europeo Dinamarca y tras el 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, tuvo lugar en un recinto especial, un emblema del fútbol argentino que celebró 50 años de vida el pasado 10 de octubre.

Se trata del Estadio José María Minella de Mar del Plata, construido contrarreloj para su debut mundialista el 2 de junio de 1978 y dueño de una historia de fuerte simbolismo con brillo propio como escenario internacional.

En conmemoración del primer medio siglo de vida, se presentó «El Minella, la historia del estadio», un documental que recorre toda la historia, de los clásicos Torneos de Verano hasta las grandes citas como el Mundial 1978 o los Juegos Panamericanos 1995.

Panorámica del mítico estadio José María Minella de Mar del Plata.

Con acceso exclusivo a material inédito y más de cincuenta testimonios, la serie documental presenta la radiografía de un estadio cuyo significante contiene mucho más que fútbol, recitales o momentos épicos: abarca, además, la historia de una ciudad que respira deporte.

El material, impulsado por el realizador Cristian Serio y producido por el periodista Jorge Jaskilioff, consta de un total de siete episodios para conocer en profundidad la historia del último sitio en el que se consagró Maradona.