Hisopados: Paula Mantero planteó dudas sobre convenio con un laboratorio privado

En relación a los testeos que se están realizando en la ciudad de Mar del Plata, al convenio firmado por la Municipalidad con un laboratorio privado, y en virtud de su tratamiento en la comisión de calidad de vida, la concejal Paula Mantero adelantó que desde el bloque de Acción Marplatense no acompañarían el expediente.

Mantero señaló que “hoy tenemos más dudas que certezas respecto de este convenio. Se nos informa tarde y mal, cuando ya lleva tiempo de ejecución. No se aclara cómo se selecciona a los pacientes, como se disponen los insumos ni por qué motivo se convino con un laboratorio sin puja con otros, habiendo tantos en la ciudad. Tampoco sabemos cuál fue el criterio de selección para establecer que sería éste y no otro”.

La concejal preguntó en el marco de la comisión si “se consultó al Instituto Nacional de Epidemiología (INE) ya que tenemos el privilegio de que esté en nuestra ciudad, al HIGA, el CEMA y a los bioquímicos municipales si estaban en condiciones de realizar los test y si producto de esta consulta resultó que no contaban con la capacidad operativa para realizarlo”.

“Cuando analizamos el expediente por el cual se eleva el convenio al Concejo Deliberante, continuó la concejala, vemos que no tiene informe del área de legal y técnica, ni del contador ni de la propia Secretaría de Salud. No hay justificación acerca de la necesidad de celebrar este convenio y la elevación, fuera de lo que sería normal, viene de la Secretaria de Gobierno y no de la de Salud” afirmó la edil.

Para finalizar, Mantero afirmó que “Una de las cosas que más nos preocupa es por qué se financia desde el erario público el costo de los insumos para la realización de los test en forma exclusiva por este laboratorio, y cuál es el destino de la información, ya que no queda claro en la letra del convenio si la información que se aporta con los testeos es de carácter público o si el laboratorio tiene la libertad de disponerlos para uso privado”.