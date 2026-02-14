«Hiciste echar a Demichelis»: así habría sido el fuertísimo cruce entre Merlos y Gallardo en el Diego Armando Maradona

Sobre el final del primer tiempo del encuentro entre Argentinos Juniors y River, que terminó con victoria 1 a 0 del Bicho, Marcelo Gallardo se fue expulsado por aplaudir irónicamente a Andrés Merlos, luego de que este cobrara una falta de Tomás Molina sobre Gonzalo Montiel. En el entretiempo, el Muñeco esperó al árbitro en los pasillos y ambos tuvieron un fuertísimo intercambio de palabras, que no pasó a mayores debido a la intervención del personal de seguridad.

Gallardo venía molesto con las decisiones de Merlos: antes de ver la roja había tenido varios diálogos con el juez de línea y con el cuarto árbitro , en los que expresó su disconformidad con las decisiones del árbitro. La expulsión provocó aún más enojo en el entrenador del Millonario, que decidió esperarlo en túnel de vestuarios del Diego Armando Maradona.

«Sos un mal árbitro y una mala persona«, le habría dicho el Muñeco cuando el colegiado se aproximaba hacia él. En tono irónico, este le habría respondido: «No voy a poder dormir». Y habría añadido: «Mala persona sos vos que lo hiciste echar a Demichelis«.

La última frase fue la que habría enfurecido al Muñeco, quien habría increpado al árbitro y provocado la intervención del personal de seguridad. Según indican quienes presenciaron la escena, esta participación fue clave para que la situación no terminase a los golpes de puños.

La relación entre Merlos y Gallardo sufrió un quiebre el 13 de julio del 2022, día en el que River venció 3 a 0 a Barracas Central por los 16avos de final de la Copa Argentina y, en conferencia, el Muñeco disparó: «El equipo hizo un buen partido pese a Merlos. No se vio un árbitro sólido, pero el equipo sí lo estuvo«.

En aquella noche de San Luis, el colegiado tuvo un arbitraje polémico, en el que omitió un penal a Jonathan Maidana, una roja a Carlos Arce y varias amonestaciones para los jugadores del Guapo .

Desde entonces y hasta el partido de anoche, Merlos había dirigido a River en otras seis ocasiones, todas victorias del conjunto de Núñez. Cuatro de ellas fueron durante el ciclo de Martín Demichelis (incluído un Superclásico ante Boca) y las dos restantes (3-2 vs. Instituto en 2024 y 4-1 vs. Vélez en 2025) ya con el Muñeco nuevamente sentado en el banco de los suplentes. En esos dos partidos no hubo rispideces entre ambos, pero la relación nunca mejoró tras aquel encuentro ante Barracas.

«Ganamos pese a Merlos»: Gallardo ya había apuntado contra el árbitro en la Copa Argentina 2022

En River están preocupados por el informe que emitirá Merlos en las próximas horas, ya que esperan que sea muy incisivo. Allí se conocerán los pormenores del intercambio verbal que tuvo con Gallardo en el túnel de vestuarios y, en base a eso, la Asociación del Fútbol Argentino sancionará al entrenador. Habrá que ver si la misma es económica o incluye fechas de suspensión.

En el plano futbolístico, el Millonario buscará reponerse el próximo martes, cuando desde las 22.00 enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina. Por el Torneo Apertura volverá a jugar el domingo 22 de febrero a las 18.30 ante Vélez.