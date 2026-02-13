Hernán Brienza, Edgardo González y Federico Aranda presentan un recorrido musical por el Siglo XIX

Mañana a las 21:00 se presentará el espectáculo “Cielos de sangre, vidalas de amor” en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903), propuesta que integra música e historia a través de la voz de Federico Aranda, la guitarra de Edgardo González y la lectura de Hernán Brienza.

Se trata de un espectáculo que recorre el Siglo XIX mediante canciones del repertorio federal y fragmentos literarios que evocan un tiempo contradictorio y épico. Incluye pasajes de los libros “El loco Dorrego”, “Valientes” y “Exodo jujeño”, además de compilaciones de discursos de época y clásicos como “Llanto por el Chacho”, “Los jazmines de San Ignacio” y “Cielito federal”.

El espectáculo se ha presentado en destacados escenarios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la Biblioteca Nacional, la Feria del Libro, el Centro Cultural Torcuato Tasso, Hasta Trilce, Perón Perón, La Tierra Invisible y Café de los Patriotas. También tuvo funciones en Rosario, Mendoza, Venado Tuerto, Casilda, Ramallo, Lanús y Almirante Brown. En diversas ocasiones, tanto en vivo como en su registro discográfico, contó con la participación especial de la cantante Dolores Solá.

Hernán Brienza es politólogo, escritor y periodista, autor de múltiples libros. Es titular ordinario de la cátedra de Pensamiento Político Argentino y Latinoamericano I y II de la carrera de Arte y Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Nacional de las Artes.

Federico Aranda es cantante con formación profesional desde los siete años en el Coro Nacional de Niños. Posee una extensa trayectoria en el tango y se desempeña como profesor de canto, con nueve años de experiencia docente y formación en el método funcional de la voz (EMPA). Integra el Dúo Aranda-Claros, con el que realizó conciertos y giras por Argentina y Europa.

Edgardo González es compositor, guitarrista, docente y productor artístico. Integra Bombay BsAs, grupo central de la escena del tango en los últimos veinticinco años, con el que grabó nueve discos y dos DVD, y obtuvo el Premio Clarín Revelación Tango 2002 y el Premio Gardel al Mejor Grupo u Orquesta de Tango 2018.