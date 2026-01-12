Helter Skelter presenta su nuevo show homenaje a The Beatles en la Sala Payró

La banda Helter Skelter se presentará este martes 13 a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903), donde ofrecerá su nuevo show homenaje a The Beatles.

Reconocidos como la mejor banda Beatle de Latinoamérica, el grupo propone un recorrido integral por la historia de The Beatles, abordando su extensa discografía y los grandes éxitos del cuarteto de Liverpool, respetando los arreglos musicales originales y las tonalidades de cada canción.

Helter Skelter está integrada por Matías González en bajo, teclados y voz, Mauro González en guitarra líder, teclados y voz, Iván González en guitarra rítmica, teclados y voz, y Nicolás Cozzoli en batería.

En diciembre de 2016, la banda participó en el concurso de la Semana Beatle de Buenos Aires, donde fue elegida como “mejor banda Beatle de Latinoamérica”, distinción que les permitió formar parte de la Beatleweek 2017 en Liverpool, Inglaterra. En agosto de ese mismo año se presentaron en el histórico The Cavern Club, escenario donde The Beatles tocaron más de 292 veces.

Entre sus actuaciones más destacadas se cuentan sus presentaciones en la Beatleweek de Liverpool en 2017 y 2020, su participación en el festival internacional Meet The Beatles de Costa Rica en 2020, los conciertos junto a la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata dirigidos por José María Ulla en el Teatro Colón en 2022 y 2024, y la recreación del último recital de The Beatles en la terraza del Shopping Los Gallegos en 2022.

En 2024 y 2025, Helter Skelter fue nominada a los premios Estrella de Mar. En 2025, además, recibió el Premio Faro de Oro VIP de Mar del Plata y el galardón Despertar por el Arte.