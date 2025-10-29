Helter Skelter celebra 15 años con un show homenaje a The Beatles en Abbey Road

El próximo 1 de noviembre a las 21:00 Abbey Road (Juan B. Justo 620) será escenario para que Helter Skelter, la reconocida banda tributo a The Beatles, celebre sus 15 años de trayectoria con un espectáculo único, acompañado por The Champions, agrupación local que rinde homenaje a Queen.

Desde hace más de una década, Helter Skelter recorre los escenarios de la provincia de Buenos Aires con una propuesta artística que combina talento, pasión y fidelidad musical. Formada por Matías González (bajo, teclados y voz), Iván González (guitarra rítmica, teclados y voz), Mauro González (guitarra líder, teclados y voz), y Santino D’Ortone en batería, la banda se ha consolidado como una de las agrupaciones tributo más destacadas de la región.

Su consagración llegó en 2016, al ser elegidos como “Mejor Banda Latinoamericana Homenaje a The Beatles”, distinción que les permitió cumplir el sueño de presentarse en Liverpool, ciudad natal de los legendarios Paul, John, George y Ringo.

En el marco de su gira conmemorativa 2025, Helter Skelter ofrecerá una experiencia inmersiva que recorrerá las distintas etapas de la discografía beatle. El show promete una puesta en escena cuidada, con recursos audiovisuales que transportarán al público a los años dorados del rock británico.

Como se indicó, la velada contará además con la participación especial de The Champions, banda marplatense tributo a Queen, que interpretará clásicos como “Bohemian rhapsody”, “Don’t stop me now” y “Somebody to love”. El grupo está integrado por Mateo Lagos (voz principal), Almendra Musumeci (bajo), Santino Ruiz (guitarra), Gabino Aronna (batería), Valentina Di Luca (teclado) y Renata Buscaglia (coros).