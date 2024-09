Helmut Marko y el mejor elogio para Colapinto: “Definitivamente es alguien para el futuro”

Franco Colapinto ha sido una de las grandes sorpresas en la temporada de la F1, no solo por su sorpresivo arribo a Williams en reemplazo de Logan Sargent desde el Gran Premio de Italia sino por los grandes resultados que cosechó en circuitos de alta dificultad desconocidos para él y con uno de los peores autos en la parrilla.

Para sorpresa del mundo del automovilismo, quien ahora se rindió a los pies del argentino fue Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull reconocido por su despiadado manejo de su estructura de pilotos a lo largo de los años.

F1: el plan maestro de Williams para que Colapinto rinda a su máximo nivel

En diálogo con Motorsport.com, el austríaco de 81 años se refirió al interés que hizo público Christian Horner por George Russell y utilizó como ejemplo a Colapinto. “George Russell está a la par con Hamilton en la clasificación, si no más rápido. Pero George Russell está relacionado con Mercedes-Benz y ahora, creo, nos estamos centrando en nuestros juniors. Lo vemos con Colapinto, por ejemplo, cómo un hombre relativamente inexperto y no muy exitoso en las series junior, aunque hay que decir que nunca tuvo los mejores equipos, pero qué increíble rendimiento está teniendo ahora. Y ahora veamos qué pueden hacer nuestros juniors o incluso un Yuki Tsunoda. También se lo puede calificar de junior. Pero, ¿Cómo se compara con Lawson?”.

Ante la repregunta con respecto al argentino, el Dr. Marko describió cómo es la situación del oriundo de Pilar no solo con su actual equipo sino también en lo que respecta al panorama dentro de la categoría reina del automovilismo, al no dudar en considerarle una de sus máximas promesas. “Creo que tiene un contrato a largo plazo con Williams y es definitivamente alguien para el futuro. Lo que demostró en Bakú y en Singapur fue muy, muy bueno. Pero como he dicho, lo puse como ejemplo. También se puede citar el caso de (Oliver) Bearman en que los juniors de la Fórmula 2 tienen el potencial para rendir en la Fórmula 1, que no siempre se podía confiar sólo, como lo fue en el pasado, en pilotos que ya tenían cinco o tres años de experiencia”.

Esta no es la primera vez que una voz de mando de Red Bull destaca a Colapinto, ya que fue Christian Horner -jefe del equipo- quien llenó de elogios al piloto albiceleste. “Max (Verstappen) está cumpliendo, Checo no ha rendido lo suficiente este año. El año pasado sí hizo un buen trabajo, o lo suficientemente bueno como para terminar segundo en el campeonato y ser campeón de constructores. Hoy tenemos que mirar más allá. Hay muchos grandes talentos. Tenemos a Liam Lawson en el banco. No estamos muy seguros… viendo a pilotos como (Franco) Colapinto, (Oliver) Bearman y (Kimi) Antonelli”, expresó el británico días antes de confirmar que Lawson reemplazaría a Riccardo en Racing Bulls.

