¿Hay un vínculo con Mar del Plata? Una empresa socia de AFA desvió 42 millones de dólares a sociedades fantasmas

No se descarta que responda a la misma estructura que fue una de las oferentes del Estadio Mundialista de nuestra ciudad y forma parte de las operadoras de Chiqui Tapia, relacionadas a través de la emisión de tickets. El proceso de licitación en la MGP aparece como detenido, no avanza y abundan demasiados factores, que pueden haber sido convenidos entre el intendente Montenegro y Tapia, cuando la MGP decidió entregar el paquete a manos del tirular de la AFA. Podríamos estar ante un escándalo de proporciones a medida que se confirmen los trascendidos que no dejan exenta a la financiera ubicada en Luro 3171 y aparece como apuntada en toda la investigación.

La empresa que maneja los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, TourProdEnter LLC, desvió 42 millones de dólares a sociedades fantasmas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la entidad nació en 2021 y, al poco tiempo, fue designada por el Cómite Ejecutivo de la AFA para manejar la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino.

La empresa que es administrada por Erica Gillette acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos 42 millones de dólares, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas “fantasmas” son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusualesya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.