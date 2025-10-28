El delantero del Tiburón Natanael Guzmán dialogó este martes con el programa LA VOZ DEL ESTADIO por el canal de YouTune@golesdemedianoche y por radio ëter (90.5) FM en Mar del Plata, donde destacó que «con Guillermo farré comp entrenador, todos es simple y nos dice que, si hay que reventarla, que lo hagamos, sin ponernos colorados.»

Aldosivi recibirá el sábado a las 14.45 a Independiente Rivadavia de MEndoza en el estadio José María Minella , con transmisión en ´dúplex de la 90.5 y 96.5 para el relato de Jorge Arcapalo desde las 13.30, jugadno sus últimos 9 puntos para no descender.

Aquí el audio completo