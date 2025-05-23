Hay principio de acuerdo y el miércoles nombrarían a 206 jueces y defensores bonaerenses

El senado bonaerense podría avanzar la semana próxima en la designación de 206 de funcionarios judiciales, entre jueces y defensores, luego de que avanzara un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en el parlamento y de que su limaran asperezas en el propio ejecutivo sobre el tema.
La novedad se oficializó hoy, cuando la cámara alta publicó el llamado a sesión ordinaria para el próximo miércoles a las 15.
La agenda se discutió ayer en una reunión que llevaron a cabo la presidenta del Senador, Verónica Magario, con el presidente del bloque de UCR-Cambio Federal, Agustín Máspoli y su par de PRO, Christian Gribaudo.
Al mismo tiempo, el gobernador Axel Kicillof conversó del tema con su ministro de Justicia, Juan Martín Mena, durante una visita a la ciudad de Azul. Mena, alineado con Cristina Kirchner en la interna del peronismo, es el responsable final de los pliegos.
En la reunión con Magario los representantes opositores se mostraron de acuerdo con la necesidad de avanzar con los nombramientos en el poder judicial, algo en lo que también hay interés en Unión por la Patria, según le dijo a DIB un representante de este espacio.
Desde principios de año, en el Senado hicieron las entrevistas a 206 de los 211 candidatos que envió el Ejecutivo, que ya están en condiciones de ser designados. Es una medida que vienen reclamando desde las asociaciones de abogados y magistrados, para agilizar el funcionamiento de Lajusticia provincial.
En la Cámara Alta esperan lo que será la primera sesión ordinaria del año, luego de que se cayera la posibilidad de realizar una sesión especial hoy jueves con una agenda única (como en cualquier sesión de este tipo) centrado en el proyecto para quitar el tope de reelecciones de legisladores, que se cayó por el rechazo de la oposición pero también por diferencias en el oficialismo.
Durante el encuentro de ayer, y en otros similares del que vienen participando los jefes de todas las bancadas de la cámara Alta, también se conversó de la posibilidad de avanzar con el tratamiento del proyecto de endeudamiento que envió a la Legislatura Kicillof. Aunque hay sectores como PRO y la UCR interesados en aprobarlo porque, entre otros puntos, contiene la creación de un fondo para financiar políticas municipales, es improbable que se trate el miércoles. (DIB) AL
Uno por uno los 211 pliegos judiciales enviados al Senado:
1.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA – LANÚS.YANINA VANESA ESTEVEZ
2.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA – LANÚS, SEDE LANÚS. DRA. CLAUDIA VERÓNICA RICARDO
3.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA – LANÚS, SEDE AVELLANEDA.DR. LUCAS NAHUEL MORAN
4.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA. DR. MARCELO ADRIÁN DOMINGUEZ
5.- JUEZA DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE GENERAL ALVEAR DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. MARIA VIRGINIA PAOLTRONI
6.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. MARCOS FEDERICO GARCIA ETCHEGOYEN
7.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. BERNARDO JUAN CECILIO FERNANDEZ DE VILLEGAS
8.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL. DR. MARTÍN OSCAR VICECONTE
9.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL. SEDE TANDIL.DR. SEBASTIÁN MANUEL SARDE
10.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA.DR. CHRISTIAN MARCELO BENÍTEZ
11.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. SANDRA VIVIANA ADORNO
12.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL.DR. GUSTAVO ADRIÁN IACARUSO
13.- DEFENSORA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. FABIANA PAOLA VANNINI
14.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. ALBERTO ANTONIO MANZI
15.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. PATRICIO JAVIER LOMBARDI
16.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. MARÍA LAURA BERTERREIX
17.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA.DR. CHRISTIAN ALBERTO YESARI
18.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN MARTÍN ENZAGARAY
19.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN PAULO GARDINETTI
20.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, SEDE MAR DEL TUYU.DRA. JACQUELINE LOURDES BARBIERI.
21.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES.DR. EMILIANO JAVIER LAZZARI
22.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. SANTIAGO FRANCISCO CREMONTE
23.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN.DR. RAFAEL FEDERICO DI TOMASSO
24.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DRA. MARÍA FABIANA PATIÑO
25.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DR. JUAN LEOPOLDO SINGLA
26.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI
27.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD MARIANA VIEGAS
28.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. RICARDO ANDRÉS TRIPALDI
29.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. PILAR SAGASTUME
30.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. PABLO ERNESTO LAGO
31.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. RAMIRO MARCELO HERNÁN LARRAÑAGA
32.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. LUIS OSCAR ROMASZCZUK
33.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. PEDRO LEONARDO ROMANO
34.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. KARINA ELIZABETH SANTILLAN
35.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. AGUSTÍN MARANO
36.- JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. IGNACIO ALBERTO TROTTA
37.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MAGALÍ RAQUEL LOVOTTI
38.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MARINA VIVIANO HIDALGO
39.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. CLAUDIA GABRIELA TABACMAN
40.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. FEDERICO CARRILLO
41.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO GRYS
42.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA GUILLERMINA LUQUE WICKHAM
43.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. SABRINA MARTA MAROTTA
44.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. ROBERTO DANIEL PUCCI
45.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JOSÉ MIGUEL REYNOSO
46.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA FERNANDA ARRINDA
47.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. PATRICIA LORENA BARRIENTOS
48.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. MARÍA FERNANDA ANAYA
49.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JONATHAN RENÉ BARRAUD
50.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. LUCIA COPERTINO
51.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN CARLOS DE CESARE
52.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. GEORGINA MARÍA RETAMALES
53.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. MATÍAS MANUEL OCAMPO
54.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JAVIER EZEQUIEL VIGNOLO
55.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. EDUARDO ESTEBAN MAGOJA
56.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. NATALIA PAZZANO
57.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. LEONARDO SCHUHMANN
58.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. FERNANDO GUSTAVO FERNANDEZ
59.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. LEANDRO ARIEL PATETTA
60.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. ROMINA FLORENCIA PELLEGRINO
61.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. SERGIO FERNANDO ZARATE
62.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. LUCÍA LAPORTE
63.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA IRENE MARCHIANA
64.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GASTÓN EDUARDO PARRA
65.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GERMÁN EMANUEL PETTOELLO
66.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA DEL MILAGRO BALIERO
67.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MIGUEL AGUSTÍN JAUREGUI
68.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. PABLO ALEJANDRO BALDASSINI
69.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. LEANDRO JULIO ENRIQUEZ
70.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA EUGENIA RIJAVEC
71.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. MATÍAS EZEQUIEL LATTARO
72.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. JUAN ANTONIO REPETTO
73.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. AGUSTINA RUSSI
74.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MARTÍN HERNANDO CHERUBINI
75.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. GABRIELA ANDREA ROSSELLO
76.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO. DRA. MARIANA SOLEDAD SCHEMBERGER
77.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. SEBASTIÁN OSCAR BISQUERT
78.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. MARÍA SILVANA BEATRIZ BONINI
79.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. FERNANDO JESÚS GONZALEZ
80.- FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARTÍN EZEQUIEL VISCOVICH
81.- DEFENSOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. JONATAN LAY
82.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. CINTIA VALERIA GIRARD
83.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. HUGO ALBERTO LLADÓ
84.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. ELIANA ASSALONE
85.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARCELO ÁNGEL BALLABRIGA
86.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MAXIMILIANO RUBÉN GOMEZ
87.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. NATACHA SOLEDAD SCOPELLETI
88.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. CARLA NATALIA FERNANDEZ
89.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ELIZABETH ALEJANDRA GAITAN
90.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. IGNACIO GALLO
91.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. DIEGO DAVID GRECO
92.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA JOSÉ PAPARONE
93.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ANALÍA VERÓNICA REYES
94.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JUAN MANUEL BOTTA ARAMBURU
95.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA DE BIASE
96.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LUCAS TOMÁS DOLAN
97.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JAVIER FERNANDO FARULLA VAAMONDE
98.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO RUBÉN BARTOLOME ALEMAN
99.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LEANDRO NAHUEL JOANDET
100.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO PABLO MOLINS
101.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. CARLOS MARTÍN BORGNIA
102.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. SOLANGE AYELEN CASTELLI
103.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ CORA
104.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. VERÓNICA VANESA GEREZ
105.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. LUCIO EZEQUIEL RIVERO
106.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. EMILIANO HUGO RODRIGUEZ REGGIANI
107.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. MARTÍN ALEJANDRO SCHEBES
108.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. ROBERTO MAXIMILIANO CARLETTI
109.- JUEZA DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MERCEDES CONTI
110.- JUEZ DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. MARIANO JAVIER YSNARDEZ
111.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MARÍA FLORENCIA BLANCO KÜHNE
112.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. CARLOS ARIEL DIAZ
113.- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MARÍA ITATÍ GESUALDI
114.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. ALDANA VALERIA PARELLO
115.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. ROMINA GISELE PICARDI
116.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. HERNÁN LUIS LAMOTHE
117.- JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DR. VÍCTOR HUGO BONAVIA
118.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.DRA. MIRTA SUSANA COLLADOS
119.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA.DR. DANIEL OSCAR SURGEN
120.- ASESOR/A DE INCAPACES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA. DRA. ANDREA MARCELA VALLE.
121.- DEFENSOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO. DR. PABLO HERNÁN SANTAMARINA.
122.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO. DR. JUAN TOMAS GODOY.
123.- JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO. DRA. MARIÁNGELES VILLALBA.
124.- R DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO. DR. PEDRO ALEJANDRO ZANARDI.
125.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES, SEDE FLORENCIO VARELA. DR. DIEGO ALFREDO ROSA.
126.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. DOLORES HORNA.
127.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARÍA ALICE CAROLINA SALVIOLI MALIANDI.
128.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARÍA LAURA VARELA.
129.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DR. JAVIER LEANDRO BARRERA.M
130.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARÍA EUGENIA CHIESA.
131.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARIANA CECILIA SASIAIN.
132.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. MARA ANALÍA TORRES.
133.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES, SEDE FLORENCIO VARELA. DRA. ESTEFANÍA VANESSA ASTEGGIANO.
134.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. DESIREE AYLÉN DE LÍBANO ELORRIETA.
135.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DR. DIEGO LEONEL FEUSTEL.
136.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. ALEJANDRA SWIDA.
137.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DR. GONZALO ALFREDO LOPEZ CARDOSO.
138.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES. DRA. GRISELDA NORA PASTORINO.
139.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO, SEDE PILAR. DR. LUIS DANIEL JOSÉ DE URQUIZA.
140.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. HERNÁN ARIEL BARABANI.
141.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. GUSTAVO DANIEL BONINI.
142.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. ADÁN BORLENGHI.
143.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. NATALIA INÉS CASTRONOVO.
144.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. GABRIELA CONDE.
145.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. BRENDA CAROLINA ROZAS.
146.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. ANDREA SOLEDAD SEMINARA.
147.- JUEZ DE JUZGADO DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. DIEGO EFRAIN MARTINEZ.
148.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. CAROLINA CARBALLIDO CALATAYUD.
149.-JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. VANESA SOLEDAD KRAUSSE
150.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. FEDERICO VALES GARBO.
151.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. JUANA MARÍA GRILLO
152.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. PRISCILA RUTH ABAD.
153.- JUEZ TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. PABLO SEBASTIÁN CHAPARRO.
154.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. ÁLVARO GARCIA COSSOVICH.
155.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. CARLOS DANIEL TROPIANO.
156.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. MARÍA BELÉN CASTELLANO.
157.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMUINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. PATRICIA VANESA MIRANDA.
158.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DRA. FLORENCIA YAEL FAINSCHTEIN.
159.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO. DR. CARLOS ANDRÉS CHEDRESE.
160.- JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO, SEDE PILAR. DR. NICOLÁS HORACIO STROBINO.
161.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO, SEDE TIGRE. DRA. ANDREA NOEMÍ COLINA.
162.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. JULIÁN FERNANDEZ.
163.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DRA. ROCÍO MAILEN GONZALEZ MORA.
164.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. FERNANDO NICOLÁS D´NARDO.
165.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DRA. MARÍA SOL GARCIA RICCA.
166.- JUEZ DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. IGNACIO GERMAN BOYLE.
167.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. LUCIANO ENRICI.
168.- JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. EMILIANO ANDRÉS LAVAGNINO.
169.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. RICARDO DANIEL ALONSO.
170.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. CLAUDIO HUGO FEDE.
171.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DRA. PAULA VALERIA BAGGIO.
172.- JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN.DR. JAVIER IGNACIO FRIAS.
173.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. MAURO GASTÓN CAPASSO.
174.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DRA. MARIANA KAUL.
175.- DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN. DR. LEANDRO HIPÓLITO CORTELLEZZI.
176.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN. DR. MATÍAS CRESPO.
177.- FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE – CAMPANA. DR. CHRISTIAN JOSÉ FABIO.
178.- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE – CAMPANA, SEDE CAMPANA. DR. FACUNDO JORGE QUINTEROS.
179.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE – CAMPANA. DRA. MARÍA CATALINA FERNANDEZ DUVIVIER.
180.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE, SEDE ESCOBAR. DRA. PILAR CASTAÑO.
181.- JUEZ DEL CUERPO DE MAGISTRADOS SUPLENTES – PARA ACTUAR ANTE EL FUERO LABORAL – DE LA REGIÓN : DEPARTAMENTOS JUDICIALES PERGAMINO, SAN NICOLÁS Y ZÁRATE – CAMPANA. DR. ALBERTO GERMAN ALFONSO BREZINA
182.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. DIEGO OLIVERA ZAPIOLA
183.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA. DR. LEANDRO FAVARO.
184.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA. DR. JUAN PABLO LÓDOLA.
185.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA. DRA. SANDRA VIVIANA NUCCITELLI.
186.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL JOVEN DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA. DRA. LIBERTAD MARÍA CELESTE CORDIDO.
187.- JUEZA DE JUZGADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA. DRA. MARÍA ANASTASIA GERULA.
188.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES, SEDE BEREZATEGUI. DRA.NATALIA CARINA BRUZZONE.
189.- FISCAL DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. DRA. DANIELA ELIZABETH BERSI.
190.- DEFENSOR DE CASACIÓN EN LA DEFENSORÍA DE CASACIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. DR. IGNACIO JUAN DOMINGO NOLFI.
191.- FISCAL ADJUNTO/A DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. DR. LUCIANO JAVIER MARINO.
192.- DEFENSOR ADJUNTO DE CASACIÓN EN LA DEFENSORÍA DE CASACIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. DR. DANIEL ALEJANDRO WILK.
193.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. SABRINA CLADERA.
194.- JUEZA DEL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. ANALÍA INÉS CARRILLO.
195.- JUEZ DEL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. LUCAS MASSACCESI.
196.- JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. GÜENDALINA SESSAREGO.
197.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. GERÓNIMO ARIAS.
198.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. PABLO MUÑOZ.
199.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. JUAN AGUSTÍN SILVA.
200.- JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. GUILLERMINA BELÉN DI LUCA.
201.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA, SEDE SALADILLO. DRA. VALENTINA CATTOGIO.
202.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. CLAUDIA EUGENIA PORTILLO.
203.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. PATRICIO IGNACIO JORGE BARRAZA.
204.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. CARINA VERÓNICA GIL.
205.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. MARÍA SOFÍA REZZÓNICO BERNARD.
206.- DEFENSOR OFICIAL PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. JUAN PEDRO NIEVAS.
207.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. MARÍA VENTURA MARTÍNEZ.
208.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. HUGO DAMIÁN TARANTO.
209.- DEFENSORA OFICIAL PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. MARÍA FERNANDA AMOREO CASOTTI.
210.- DEFENSORA PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. MARÍA ELENA BOUCHOUX.
211.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA DR. MARIO RAUL CAMERINI