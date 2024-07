Hay clubes gerenciados que hacen trampas con las apuestas ?

La “invasión” de las agencias de apuestas deportivas en la Argentina es claramente advertida con el exagerado sponsoreo en camisetas; estadios y ni hablar en los medios masivos de difusión , así como en las redes sociales.

Esta modalidad , nada inocente, hace que EL PERIODISMO DEDICADO AL DEPORTE HAGAN LA VISTA GORDA y limpien sus conciencias con un simple “no juegues si sos menor de 18 años” ( idéntico al “beber con moderación “ ó “fumar es perjudicial para la salud “ y ese tipo de mensajes “legales” que a los efectos prácticos Tooooodoooos sabemos terminan INCITANDO a lo contrario y así fuman más; toman más y apuestan más)

Muchos colegas de quien suscribe , escudándose en LA EMPRESA que me contrata es la que decide los “contenidos” de tal canal de TV; de la emisora de radio; del portal; del diario . No puedo hacer nada “

El silencio mediático es cómplice de lo que está ocurriendo , y que por callar, pareciera que no sucede . Ese silencio aturde . Es realmente indignante que NO HAYA UN PERIODISMO QUE LE ABRA LOS OJOS A LA SOCIEDAD, porque las casas de apuestas inundaron de pesos y de dólares a los programas del establishment futbolístico argentino .

En este humilde espacio y columna intento desnudar lo que mucha gente está viendo y otros, padeciendo , aunque a primera vista pueda parecer una actitud de un “Robin Hood”, que le roba al rico “gran Pozo” que paga por apuestas incongruentes y simples como “cuantos córners seguidos se sucederán” , “ a cuántos minutos hay un gol en contra “ , “ què jugador recibirá una tarjeta amarilla”, “cuántos penales o expulsados” tendrá tal partido ?

En el Torneo Federal A hay situaciones bochornosas, que no se da por actitudes individuales del algún jugador inescrupuloso que comete un penal, para llevarse cientos de miles de pesos, con su cuñado o el portero del edificio donde vive, yendo a apostar por ello , sino por empresas que regentean y sostienen económicamente campañas de fútbol, que sin ellos, esos clubes, no podrían siquiera participar . O acaso quedó claro el por Què el club Sansinena de Gral. Cerri desertó del campeonato ?

El presidente de dicho club, Adán Benito, le dijo oportunamente, al programa LA VOZ DEL ESTADIO por radio Éter Mdp que “ se nos fue el principal sponsor y ya no tenemos ni para pagar el colectivo para los viajes que demanda cada partido” … Ese sponsor , es el mismo que “sostiene” el camino en el mismo certamen a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi ?

Ese “sponsor” què rédito obtiene en un campeonato que no tiene ingreso por TV ni por recaudaciones importantes ; menos por venta de futbolistas ? Acaso su marca – por ejemplo, como el caso de una empresa constructora de Mendoza – expuesta en camiseta y estática en las canchas ganara clientes ? En serio podemos creer eso ? A cuántas personas o emprendedores les puede despertar llamar a una constructora de Mendoza para edificar en Mar del Plata, Otamendi o Gral. Ceerri ? Hay muchos juveniles en estos clubes como para que ellos reciban la cesión de los pases de esos chicos para luego vender sus derechos federativos y deportivos. ?

Luego de este análisis de un sencillo sentido común, cómo no sospechar que los mismos “gerenciadores” del fútbol devenido a en “sponsors” convenzan a entrenadores y a algunos jugadores para que con “pequeñas” acciones no tan “cuestionables” TODOS GANEN en una divisional donde NO ABUNDAN los grandes “salarios” y mucho menos , ingresos.

En Brasil, llevan más de un año luchando contra este flagelo, pero no de planteles enteros sino de tramposos individualmente y hay un caso emblemático : el argentino KEVIN LOMÓNACO reconoció ante la Justicia brasileña ( que obtuvo audios de whatsapp) que RECIBIÓ 10 mil dólares por hacerse amonestar . LO SUSPENDIERON POR UN AÑO EN BRASIL, e increíblemente LO CONTRATÓ hace unos meses TOGRE en la Argentina !!

Cuando los rumores sobre que tal o cual plantel, fundamentalmente cuando juegan de visitantes , cambia su alineación habitual como local , y se suceden “jugadas” extrañas o al menos “curiosas” van creciendo , obliga a una investigación mínima, que varios de los FUTBOLISTAS, QUE DECIDEN MUDARSE DE CLUB, A SOLO DOS FECHAS DEL FINAL DE UNA INSTANCIA CLASIFICATORIA, con la única excusa que “hay una oferta superadora y justo están los libros de pases abiertos de otras categorías “, no cierra . Y si esos clubes contratantes no son de PRIMERA DIVISIÓN ni siquiera de la Prinera Nacional, menos creíble todavía.

Solo resta que en las próximas semanas , estudiando los pases registrados podamos entrevistar a alguno de los futbolistas que por ética y moral prefirieron dar un paso al costado y sea un escándalo nacional que logre abortar estas prácticas o deseables por sucias y mafiosas.

