Hamas liberó a 13 rehenes con vida: 3 son argentinos y estaban cautivos en Gaza

Según informó la agencia AFP, citando a los canales de televisión de Israel, Hamas liberó a los últimos 13 rehenes con vida que permanecían cautivos en Gaza, tras el acuerdo por la paz en Medio Oriente. En esta segunda tanda, estaban los tres argentinos capturados el 7 de octubre de 2023: David y Ariel Cunio, y Eitan Horn.

Horas antes (a las 2 de la mañana en la Argentina), habían sido entregados a la Cruz Roja los primeros siete rehenes, que llegaron a salvo al campamento del ejército israelí y lograron comunicarse con sus familias

Donald Trump llegó a Israel y fue recibido por las autoridades israelíes. La Casa Blanca definió la liberación de los rehenes y el alto al fuego como un “día histórico”.