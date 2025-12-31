Faroni y el video en el que descartó su celular en Aeroparque

En una secuencia cargada de tensión, el empresario teatral Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay.

Faroni, pieza central en la investigación por el presunto desvío millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), protagonizó un hecho que los investigadores califican como una clara maniobra de obstrucción: descartó un teléfono celular en el momento de ser interceptado, el cual aún no ha podido ser hallado por las autoridades.

El juez federal Luis Armella ya había emitido una prohibición de salida del país. Faroni había ingresado desde Uruguay apenas el día anterior y pretendía regresar al país vecino de forma inminente.

Fuentes de la investigación confirmaron que, aunque el empresario no pudo abordar, el descarte del dispositivo busca eliminar pruebas clave sobre la red de contactos y transferencias. Se desconoce si el chip del teléfono descartado coincide con su línea oficial. La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al video de ese momento.

Mientras Faroni era retenido en Aeroparque, en simultáneo se realizaba un operativo en su propiedad de Nordelta para buscar documentación vinculada a la empresa TourProdEnter LLC.

Hallaron un contrato que vincula a la AFA con Javier Faroni

La justicia encontró un contrato que vincula a la AFA con una empresa radicada en Estados Unidos, y que es propiedad de Javier Faroni, en el marco de la investigación sobre el presunto desvío de fondos, que involucra directamente al titular de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la misma, Pablo Toviggino.

El hallazgo se produjo en las últimas horas, durante un allanamiento realizado en la antigua sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte al 1.300 de la Ciudad de Buenos Aires, y según las autoridades el docuemnto data de mayo de 2021.

En dicho contrato la AFA le otorgaba a TourProdEnter, a cargo de Erica Gillette -esposa de Faroni-, la exclusividad para recaudar el dinero que recibía la entidad madre del fútbol argentino por amistosos, sponsoreo y televisación, entre otros ítems.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, a través de ese contrato -firmado por Tapia y Toviggino- la empresa de Faroni se quedaba con el 30 por ciento de los ingresos que generaba la AFA en el exterior, más un diez por ciento adicional por tareas de logística.

Además, el juzgado a cargo de la investigación solicitó diversos informes a cuatro bancos estadounidenses sobre los movimientos de dinero que también involucran a otras cuatro empresas offshore.

En tanto, el fiscal Luis Armella ordenó que se levante el secreto bancario, fiscal y financiero de Faroni, con el fin de “reconstruir laruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.

El empresario, por su parte, fue demorado esta madrugada en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando se aprestaba a viajar a Uruguay, y además la autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le retuvieron el pasaporte a pedido de la fiscalía, por lo cual no puede irse al exterior.__IP__

En esas circunstancias, Faroni -al verse cercado- descartó un teléfono celular, que aún no fue hallado, en un gesto que las autoridades interpretaron como un intento por obstruir la investigación.