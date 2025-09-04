Habló el papá de la chica apuñalada a la salida de un boliche en Tandil: “Quiero pena de muerte para el asesino”

El padre de Milagros, la joven apuñalada a la salida de un boliche en Tandil, pidió la “pena de muerte” para el asesino de su hija.

“Yo quiero pena de muerte para el asesino de mi hija, no me interesa en los cabales en los que haya estado. Se cruzó a mi hija y la mató”, sentenció César, en diálogo exclusivo con Mediodía Noticias.

César Oscar Quenaipe relató cómo fue el camino que hizo el asesino hasta apuñalar en el cuello a su hija y dijo que Wilson Sánchez, el principal acusado del crimen, «salió a matar».

El padre de Milagros contó que Sánchez “amenazó afuera del boliche, dijo que iba a ir a buscar el cuchillo a la casa y que iba a venir a matar».

“Fue hasta la casa, caminó 7 cuadras, agarró el cuchillo y volvió. En ese interín corrió a un muchacho 80 o 100 metros y no pudo alcanzarlo”, relató sobre los segundos previos al crimen.

El agresor, según la versión del papá de la víctima, continuó por la calle Uriburu hasta que llegó al lugar donde estaba la joven de 18 años.

“Le dio un puntazo a Matías a un centímetro del pulmón. Cruzó dos palabras con mi hija, no sé si por el grupo de música o por una supuesta pelea que había pasado adentro del boliche. Pero nunca se pelearon”, detalló.

Luego, la atacó: “Le dio un puñal de costado, mi hija quedó quieta 10 segundos, cayó y ya estaba muerta».

César destacó el trabajo de la policía, que detuvo unos minutos después al presunto asesino: “La policía estaba mirando las cámaras. Actuaron de la forma más rápida para agarrar al sujeto y meterlo preso. En 40 minutos estaba detenido”.

César dijo que es clave para la investigación el testimonio del joven que escapó del ataque del acusado, unos minutos antes de que asesinaran a milagros. “Faltaba ese testigo clave, que en la rueda de reconocimiento no se olvida la cara del muchacho”, sentenció.

“El fiscal me apoyó en todo, me llamaron a la mañana que ya tienen a ese testigo clave. Faltaría una definición porque las cámaras no son de alta definición”, explicó.

En ese sentido, agregó: “No creo que haya una prueba negativa en este caso, son todas positivas para que Wilson Sanchez pague“.

El padre de la víctima insistió en la pena de muerte: “Que me disculpen lo que digo, pero habría que matarlo. No quiero que le den 25 años, esto se soluciona con la pena de muerte».

Milagros fue asesinada cuando intentaba asistir a una joven desvanecida en la calle. (Foto: Facebook/Eureka Digital).

“Yo quiero que al asesino de mi hija lo maten. Sé que no existe la pena de muerte, pero yo quiero que estas palabras mías, como las de muchos papás en esta situación, lleguen arriba, que se escuchen. Hay inseguridad en todos lados”, sentenció.

Por otra parte, reconoció que está viviendo un difícil momento personal: «No sé hasta donde llegar, se me está poniendo cada vez más difícil. Hasta el domingo yo creí que para el ser humano lo peor que había era quitarle la libertad, pero no es así“.

“Perder un hijo, una criatura, un hijo adolescente, es lo peor que le puede pasar al ser humano. No sé si va a aliviar, se pone cada día más pesado. Esto no tiene que pasar, no estamos preparados para enterrar a un hijo”, cerró.

Cómo fue el crimen de Milagros en Tandil

El ataque ocurrió en plena madrugada del domingo, minutos antes de las 7 de la mañana, en la esquina de Rodríguez y Uriburu, cuando Milagros volvía de bailar del boliche “Sol Disco” junto a sus amigos.

En ese momento, la adolescente se detuvo para ayudar a otra chica que se había desvanecido en la vereda. Fue justo en ese momento cuando apareció Wilson Sánchez y la apuñaló.

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, el ahora detenido actuó con una “violencia irracional”. Incluso, antes de atacar a Milagros había herido a otro joven con un corte en la espalda, cerca de la columna. Pese a la gravedad de la herida, el chico sobrevivió y se recupera en un hospital de la zona.

Con el avance de la causa, varios testimonios permitieron completar la escena. Según declararon los testigos, momentos antes de la agresión Milagros y Sánchez cruzaron apenas unas palabras sobre un cantante. No fue una discusión, pero el hombre sacó inesperadamente un cuchillo tipo Tramontina de entre su ropa y le dio una puñalada fatal en el cuello.

La hipótesis de un robo fue descartada desde el principio, ya que la víctima tenía todas sus cosas. Tampoco existía una relación previa entre la joven y el agresor. Todo apunta a un ataque brutal y sin explicación.

Qué dice la autopsia al cuerpo de Milagros: cómo sigue la investigación

El cuerpo de Milagros fue trasladado a la morgue judicial de Azul, donde se llevó a cabo la autopsia. El informe determinó que la joven murió por una herida punzocortante en el cuello que le seccionó la arteria carótida y parte de la tráquea, provocando un shock hipovolémico agudo.

En otras palabras, Milagros murió en cuestión de minutos por una hemorragia masiva. El personal del SAME y la policía llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada para salvarla.

La identificación del agresor fue posible gracias a las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal de Tandil. Las cámaras captaron el recorrido de Sánchez desde el momento del ataque hasta su huida.