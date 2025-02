Hábil Montenegro: Le pega con las dos piernas y se alinea con Milei en complicado momento para el PRO

El partido de Mauricio Macri tomó distancia de Javier Milei, pero aclaró que no impulsará un juicio político “en esta instancia“. También reclamaron que “se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”.

No obstante durante el fin de semana, mientras la controversia sigue escalaba, Montenegro se convirtió en uno de los primeros dirigentes del PRO en cerrar filas detrás de Milei, reforzando su alineamiento con el gobierno nacional. “Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk”, ironizó Montenegro.

Y agregó que “nada de lo acontecido constituye un delito”, y que “Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema. Los dejo con lo suyo”, mientras que aseguró que: “la criptomoneda colapsó y los usuarios que habían apostado su dinero denunciaron haber sido estafados”. La procedencia responde a posteos de Guillermo Montenegro en redes sociales.

Asimismo, anoche se descartaba casi totalmente, la llegada del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, una ficha que jugó Montenegro y que hasta en sus formas de expresarla recriminó el ingeniero Mauricio Macri. Si bien no se había caído aún la salida de Cúneo Libarona – en esta colosal e inesperada encrucijada – no surgieron novedades. En cambio en plena tempestad Grindetti dejó el gobierno de CABA, así que no hay que descartar nada en estos momentos, dijo un calificado vocero.

Al respecto, trascendió que el actual ministro asumiría la defensa en el caso que absorbió la agenda oficial y del periodismo argentino y de todos los países del mundo.

El intendente Montenegro había sido deslizado como uno de los hombres con probabilidades de asumir en lugar de Cúneo Libarona, mucho antes que se conociera el viernes el caso $LIBRA.