Guzmán y Fernanda Raverta, anunciaron la ampliación del puerto de Mar del Plata

Como parte de su gira de posicionamiento político y de exposición de la política económica oficial, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta, anunció hoy en Mar del Plata que el gobierno nacional construirá un nuevo espigón en el sector pesquero del puerto de Mar del Plata, uno de los más importante para la pesca en el Mar Argentino.

La inversión superará los USD 20 millones y la intención oficial, se informó, es “mejorar la infraestructura productiva destinada a la atención de flotas pesqueras nacionales y extranjeras que operan en el Atlántico”,según consta en una primera descripción del proyecto. La obra, se especifica allí, demandará dos años de trabajo para generar casi 1,5 kilómetros lineales de amarre a los 4,4 kilómetros actualmente operativos.

Guzmán y Raverta hicieron el anuncio en medio de una jornada de trabajo con cámaras y gremios portuarios. Es un anuncio ciertamente atractivo para la localidad y en particular para el sector portuario y pesquero.

El puerto de Mar del Plata tiene más de 20.500 trabajadores directos y genera unos 71.750 puestos de trabajo indirectos y con la extensión de la línea de amarre podría pasar a tener unos 9.800 nuevos empleos directos y generar 34.200 puestos indirectos más.

En respuesta al anticipo del ministro de Economía, los dirigentes locales señalaron que el anuncio “consolida la preponderancia pesquera a nivel nacional, ya que el puerto de Mar del Plata concentra cada año más del 50 % de la actividad”. Una obra así, dijeron, permitirá promover “el empleo de alta calidad, el desarrollo de productos de alto valor agregado y la generación de divisas para la economía nacional, lo que potencia el rol del Estado nacional, que fomenta la generación de empleo como política de desarrollo económico”.

Un empresario del sector pesquero marplatense señaló a Infobae que las empresas no estaban ni enteradas del anuncio. Respecto a la obra de ampliación, señaló, “siempre se pidió, pero para nosotros, no para los extranjeros”. De todos modos, agregó, la construcción de un nuevo espigón en la escollera sur es “una muy buena noticia; ojalá se cumpla y no quede solo en anuncios”.