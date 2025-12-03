Gustavo Seira repasa 112 años de historia de Aldosivi en una charla abierta

La capacidad es limitada

.

Seira, reconocido por su labor de investigación y difusión de la trayectoria del “Tiburón”, compartirá anécdotas, estadísticas y momentos clave recopilados a lo largo de décadas. La actividad está dirigida a socios, hinchas y al público en general.

Entre los ejes de la charla se destacan la fundación del club, su vínculo con la empresa francesa que inspiró el nombre, el origen y cambio de los colores actuales, los campeonatos obtenidos, la fusión de los años ’70, la participación en los torneos nacionales y los principales récords deportivos de la institución.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada debido al aforo reducido de la sala. Las reservas se realizan al 223-6961323 o a través de las redes sociales del periodista: @gustavoseira (Instagram, X y Facebook).