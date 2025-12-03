Deportes

Gustavo Seira repasa 112 años de historia de Aldosivi en una charla abierta

por mdphoy


El periodista, locutor e historiador Gustavo Seira ofrecerá este viernes 5 de diciembre, una charla en la que recorrerá los 112 años de historia del Club Aldosivi, institución emblemática del puerto de Mar del Plata. El encuentro será a las 20 horas, de manera puntual, en el espacio cultural Liberart (Moreno 2742). 

La capacidad es limitada.

Seira, reconocido por su labor de investigación y difusión de la trayectoria del “Tiburón”, compartirá anécdotas, estadísticas y momentos clave recopilados a lo largo de décadas. La actividad está dirigida a socios, hinchas y al público en general.

Entre los ejes de la charla se destacan la fundación del club, su vínculo con la empresa francesa que inspiró el nombre, el origen y cambio de los colores actuales, los campeonatos obtenidos, la fusión de los años ’70, la participación en los torneos nacionales y los principales récords deportivos de la institución.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada debido al aforo reducido de la sala. Las reservas se realizan al 223-6961323 o a través de las redes sociales del periodista: @gustavoseira (Instagram, X y Facebook).

Sobre Gustavo Seira

WhatsApp Image 2025-12-03 at 11.49.45.jpeg

Nacido el 6 de julio de 1971 en la zona portuaria de Mar del Plata, Gustavo Alberto Seira es periodista, locutor profesional e historiador de Aldosivi. Publicó en 2008 los libros Aldosivi, cuentos llenos de pasión y Aldosivi – El tiburón del mundo (formato e-pub).

Inició su carrera en 1987 y trabajó en diversos medios locales, nacionales e internacionales. Actualmente conduce el programa de streaming “Zarpamos”, dedicado a la industria pesquera y naval, en el Multimedios Phantom.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*