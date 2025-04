Gustavo Lázari negó una devaluación: “El mercado ahora define el dólar, no el gobierno”

El economista Gustavo Lázari celebró la eliminación de las restricciones cambiarias y destacó el optimismo que generó en los sectores productivos y comerciales. Por Rivadavia AM 630 sostuvo que la medida representa “la salida del último grillete que le quedaba a la economía” y que, si bien no implica automáticamente “felicidad”, sí permitirá que el sistema funcione con mayor fluidez.

“Los que hacemos negocios todos los días detrás de un mostrador no cuestionamos los precios de mercado. Se aceptan o no. Pero el precio es clave porque nos permite tomar decisiones. Con el cepo, estábamos forzados a precios artificiales. Ahora eso se terminó”, afirmó Lázari, marcando un cambio de paradigma. Según explicó, con un tipo de cambio determinado por la oferta y la demanda, la noción de “devaluación” pierde sentido: “Devaluar es que el gobierno fije un nuevo valor por debajo del anterior. Pero ahora el precio lo pone el mercado. Por eso hablo de fluctuación, no de devaluación”.

Lázari argumentó que la primera reacción del mercado puede implicar un aumento del tipo de cambio, pero eso no debe ser leído como un fenómeno inflacionario automático. “El precio del dólar va a moverse porque ahora refleja lo que realmente vale. Si el viernes estaba a $1.070 y el lunes abre a $1.190, eso no es una devaluación sino una corrección. El precio ahora es libre y refleja la realidad”, explicó.

Consultado sobre el impacto en la inflación, aclaró que habrá variaciones en los costos de importación, pero que los empresarios deberán absorber parte de la volatilidad sin remarcar automáticamente. “No se pueden hacer listas de precios todos los días. Habrá que trabajar con márgenes de rentabilidad más amplios, pero esperar a ver cómo se estabiliza el dólar”, recomendó.

En cuanto a los alimentos, señaló que el costo de los insumos se calcula con el dólar de exportación, no el oficial. “El dólar de exportación ronda los $1.170. Si el oficial sube un poco más, eso no justifica grandes aumentos en precios de góndola. Hay que tener cuidado con eso”, advirtió.

Lázari también subrayó que liberar los precios “siempre es tranquilizador” y que la inflación no está directamente relacionada con el tipo de cambio, sino con la emisión monetaria. “Mientras no se emita dinero a lo loco, la inflación va a bajar. Lo que hay hoy son subas estacionales, como en el precio de las verduras, que se explican por las lluvias y el mal estado de los caminos rurales”, dijo. En ese sentido, fue crítico con la desinversión en infraestructura: “Hay rutas que parecen bombardeadas. Y los caminos rurales, cuando llueve, desaparecen. Eso encarece los alimentos, no el dólar”.

Sobre las tasas de interés, descartó una suba para desalentar la compra de dólares. “No creo que aumenten las tasas. No hace falta. Hay muchos dólares y van a aparecer más, sobre todo del sector privado. El fondo monetario es el que menos aporta. El campo y el ahorro informal tienen mucho para inyectar si hay confianza”, afirmó.

Finalmente, criticó el ruido político que rodea a las decisiones económicas. “Hay que putear un poco menos. El ruido no ayuda al negocio. La economía necesita calma, no declaraciones altisonantes. Hay que dejar que el mercado encuentre su equilibrio”, concluyó.