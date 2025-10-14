Guine Simbema promete una noche a puro ritmo del oeste africano

El próximo viernes 24 a las 21:30 la Sala Melany (San Luis 1750) recibirá la presentación de Guine Simbema, un ensamble conformado por mujeres marplatenses, que fusiona música, danza y canto del folklore del oeste africano en una propuesta artística contemporánea, femenina y comunitaria.

Guine Simbema recrea ritmos, danzas y canciones tradicionales de la región oeste de Africa, integrándolos con estéticas modernas y una impronta propia. El espectáculo invita al público a sumergirse en un recorrido por diferentes colores, sonidos y movimientos que evocan tanto paisajes rurales como urbanos del continente africano.

Cada pieza aborda un ritmo particular, acompañado de sus canciones y su danza, con un vestuario que refuerza la identidad y el simbolismo de cada escena. La interacción entre lo musical y lo coreográfico genera una puesta en escena envolvente, en la que los momentos de transición brindan continuidad y dinamismo.

Este colectivo de artistas resalta la fuerza de la mirada femenina en la interpretación y recreación de un folklore que es, además, la raíz rítmica de gran parte de la música contemporánea en todo el mundo. De esta manera, Guine Simbema propone una experiencia que combina tradición y modernidad, con un mensaje de unión, vitalidad y construcción colectiva.