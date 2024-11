Guillermo Francos desacreditó indirectamente a Milei en medio de la tensión interna con Villarruel

La intervención de Francos no logró calmar las aguas

A lo largo de la entrevista, Francos también reconoció las diferencias de enfoque entre el presidente y la vicepresidenta, y destacó que, mientras Milei se concentra en temas de gestión diaria, Villarruel maneja más los asuntos legislativos. “Es algo natural”, indicó, lo que dejó entrever que, más allá de los roles que desempeñan, las posturas de ambos en temas clave parecen estar distanciadas.

Sobre Villarruel, Francos remarcó su aceptación en las encuestas, pero evitó emitir juicios sobre sus aspiraciones políticas. “Es una dirigente con una imagen razonable, puede tener ambiciones políticas y no me parece mal, pero hoy estamos ante un gobierno del presidente Milei”, comentó. Añadió que no cree que Villarruel esté buscando un juego político propio, aunque reconoció que no podría “juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco”.

Por otro lado, Francos calificó de “divertidísimo” el reciente anuncio de Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, sobre la creación de un supuesto “brazo armado” de La Libertad Avanza. Aclaró, entre risas, que “el brazo armado funciona desde el teléfono” y reiteró que la posición oficial del espacio político es evitar caer en “historias del pasado”.

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó el apoyo del bloque oficialista al proyecto de Ficha Limpia y adelantó que impulsarán futuras reformas electorales.

Aunque el tono de las declaraciones de Francos buscaba suavizar la crisis interna, su actitud al desestimar las palabras de Milei dejó abierta la interpretación de que, más que mediar, se estaría cuestionando indirectamente la credibilidad de las afirmaciones presidenciales. Por el momento, Villarruel no se manifestó sobre las declaraciones del Presidente, aunque se espera que lo haga en las próximas horas. Arde la interna libertaria