Guillermo Farré: «Queremos incorporar en Aldosivi un juego rústico, mental y ser más combativos»

Guillermo Farré comenzó su tarea como entrenador de Aldosivi con una derrota ante un rival directo por la permanencia en Junín.

Luego de esa caída, Farré aceptó el convite este lunes del programa LA VOZ DEL ESTADIO ( de lunes a viernes de 18.00 a 20.00) por la 90.5 radio Éter y por streaming en el canal de YouTube @golesdemedianoche.

El DT del Tiburón dijo que

« Hasta el gol de ellos había una paridad e intentamos un juego muy práctico: Ellos tuvieron un tiro en el palo y nosotros un cabezazo de Serrago. Después del gol, nuestra intensidad no fue la misma y perdimos la tranquilidad que sí logró el rival»

También explicó que es «más fácil es armar un equipo combativo que uno creativo. La forma de conseguir el resultado que hoy necesitamos., Es más práctico; simple y efectivo. No estamos en condiciones de armar un equipo posicional y que juegue lindo. BUSCAMOS QUE EL EQUIPO JUEGUE CON EL CORAZÓN COMO QUIERE EL HINCHA. «

aquí el audio original completo de la entrevista