Aldosivi se apresta a jugar el sábado a las 14.45 ( desde las 13.30 se escuchará la transmisión líder por las radios 90.5 y 96.5 en Mar del Plata en sus plataformas online) frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio José María Minella, buscando esquivar el tan temido descenso.

Ignacio Guerrico, baluarte del ascenso a esta divisional, perdió su puesto de titular en las últimas semanas, pero explicó estar concientizado con sus compañeros en búsqueda de ganar los 9 puntos que restan.

Aquí la entrevista completa.