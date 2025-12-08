Arte y Espectáculos, Teatro

“Guerreras doradas” suma nueva función por entradas agotadas

por Redacción

Por entradas agotadas en su primera función anunciada, el espectáculo musical “Guerreras doradas” ofrecerá dos presentaciones el viernes 26 en el Teatro Radio City (San Luis 1750): la primera será a las 19:00 y la segunda a las 20:30.

En la historia, tres jóvenes artistas descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Con coreografías enérgicas, canciones vibrantes y amistades que se ponen a prueba, las protagonistas enfrentan a los enemigos de la luz con el poder más grande de todos: la música y la unión de sus voces.

El fenómeno de las “Guerreras doradas” ya conquistó a miles de fanáticos en todo el mundo. Sus personajes, convertidos en un verdadero suceso en plataformas digitales, inspiran a nuevas generaciones con historias de coraje, amistad y superación.

