«Guemes va salir a ganarle a Almagro porque somos profesionales y queremos redondear una mejor campaña» (Martel DT de Guemes)

El DT de Guemes de Santiago del Estero, Pablo Martel brindó una nota este lunbes, tras salvarse del descensos ayer, ganándoel a San Miguel por 1 a 0 , al programa LA VOZ DEL ESTADIO por radio ÉTer 90.5 Mar del Plata y por el canal de YouTube @golesdemedianoche:
«Nos debemos a nuestra profesión, y en estas hroas se tejen muchas suspicacias. Tenemos pendiente sumar más puntos para redondear una mejor campaña y tenemos como materia pemndiente ganar de visitante. Entrenamos doble turno y aunque nos sacamos la mocila de encima del descenso. Nos pagan y tenemos contrato para afrontar cada partido como uno más, seriamente»
Muchas publicaciones dicen que Martel es cuñado de Pablo Toviggino, tesorero de AFA: «No tengo ningún parentesco de Toviggino. Es una mentira con malas intencioens de algún periodista y de Ricardo Caruso Lombardi. Lo pueden averiguar. Es totalmente falaz. A nosotros nos cuenta todo el doble, porque tenemos que viajar en micro un montón de kilómetros.»