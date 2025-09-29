Deportes, Portada

«Guemes va salir a ganarle a Almagro porque somos profesionales y queremos redondear una mejor campaña» (Martel DT de Guemes)

por Jorge Jaskilioff

El DT de Guemes de Santiago del Estero, Pablo Martel brindó una nota este lunbes, tras salvarse del descensos ayer, ganándoel a San Miguel por 1 a 0 , al programa LA VOZ DEL ESTADIO por radio ÉTer 90.5 Mar del Plata y por el canal de YouTube @golesdemedianoche:

«Nos debemos a nuestra profesión, y en estas hroas se tejen muchas suspicacias. Tenemos pendiente sumar más puntos para redondear una mejor campaña y tenemos como materia pemndiente ganar de visitante. Entrenamos doble turno y aunque nos sacamos la mocila de encima del descenso. Nos pagan y tenemos contrato para afrontar cada partido como uno más, seriamente»

 

Muchas publicaciones dicen que Martel es cuñado de Pablo Toviggino, tesorero de AFA:  «No tengo ningún parentesco de Toviggino. Es una mentira con malas intencioens de algún periodista y de Ricardo Caruso Lombardi. Lo pueden averiguar. Es totalmente falaz. A nosotros nos cuenta todo el doble, porque tenemos que viajar en micro un montón de kilómetros.»

 

 

