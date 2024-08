Güemes cortó la racha del Alvarado de Gómez

Les sucede a la mayoría porque es el gran desafío para los entrenadores de fútbol. La cabeza de los jugadores después de ganar un partido “grande” es difícil “convencerla” que lo sigue también es “grande” y no haya relax.

Alvarado perdió 2 a 1 en Santisgo del Estero frente al entonces último de la tabla: Guemes, al que le llevaba 10 puntos .

Guemes a los 10’ ganaba con un gol desde un córner , y controlaba el manejo del balón hasta entonces . Los dirigidos por Gabriel Gómez no habían cruzado la

mitad del terreno. No bien lo hicieron convirtieron . Fue el gol de Guillermo Sánchez , con un pase vertical que recibió de Leyes , ingresando por la medialuna y no bien pisó el área sacó el latigazo para el 1-1 que ilusionaba con una gran reacción, que finalmente no sucedió.

Aquella línea de 5 que blindó al equipo desde el recambio de Giganti por Gómez, al comenzar con el 0-1 , no bien se pusieron 2-1 pasó a la línea de 4 que no le rindió por las bajas prestaciones , incluso de los revulsivos. Ni Rambert ni Vadalá logra recuperar el nivel de los cotejos iniciales del campeonato .

Es verdad que el segundo gol de Guemes. fue porque el árbitro Carlos Córdoba “compró” un penal, cuando el que pareció buscar la pierna de Tomás Fernández ( que ingresó por un esguince de tobillo de Monzon) era el delantero azulgrana y el

juez lo vio al revés .

El resto: pocas ideas; bajos rindes y derrota luego de tres triunfos en fila.

Todo sigue. Será en el Minella con Gimnasi de Jujuy

