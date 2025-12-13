“Guardianes de la Bristol” regresa con su tercera temporada y homenaje al “Cholo” Ciano

La tercera temporada de “Guardianes de la Bristol”, la comedia que lleva al escenario los rituales y personajes más representativos de Mar del Plata, se estrenará el 9 de enero a las 22:30 en el Teatro La Bancaria (San Luis 2069). Tras dos temporadas a sala llena, el regreso incluirá un homenaje especial al periodista Vicente “Cholo” Ciano, cuya voz en off acompañó la obra desde sus inicios.

Escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, la pieza fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su “original homenaje a la identidad marplatense”. Desde su debut en 2024, se convirtió en un fenómeno cultural con localidades agotadas, repitiendo el éxito en 2025. Además, recibió el premio “Despertar por el Arte” como mejor comedia.

La trama comienza con un insólito robo en diciembre que amenaza con dejar a la ciudad sin turistas. A partir de allí, Mar del Plata se muestra entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras los guardianes enfrentan las tensiones de la industria del ocio y el turismo social. Con humor, música y personajes entrañables, la obra ofrece un homenaje crítico y nostálgico a “la ciudad más linda del mundo”.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso. La puesta cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off de Vicente “Cholo” Ciano. El estreno será el 9 de enero y la siguiente función el 23, ambas a las 22:30, con continuidad en febrero.