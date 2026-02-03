“Guardianes de la Bristol” continúa en febrero en el Teatro La Bancaria

Luego de cerrar enero con todas sus funciones a sala llena, la obra “Guardianes de la Bristol” volverá a presentarse los próximos viernes 6 y 20 a las 21:00 en el Teatro La Bancaria (San Luis 2069).

En su tercera temporada, la primera comedia teatral dedicada íntegramente a Mar del Plata propone en cada función un homenaje a la ciudad, sus rituales, personajes y costumbres. Se trata de una experiencia teatral con trama, música, puesta en escena, conflictos y humor 100% marplatense, apta para todo público.

La obra fue escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi y fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su “original homenaje a la identidad marplatense”. Durante su primera temporada se convirtió en un fenómeno cultural con funciones agotadas a lo largo de 2024, éxito que se repitió en 2025. Además, fue distinguida como Mejor Comedia en los premios “Despertar por el Arte” 2025.

La historia parte de un insólito robo ocurrido en diciembre que pone en peligro la temporada turística y dispara la pregunta: ¿un verano sin turistas? A partir de ese hecho, la ciudad recorre sus miserias, orgullos y obsesiones mientras las tensiones afectan a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social, con el humor como hilo conductor.

La playa, el puerto, los lobos marinos, la historia local, sus personajes y las costumbres marplatenses atraviesan la puesta y convierten a la obra en una propuesta especialmente dirigida a quienes se identifican con la ciudad.

El proyecto nació en el marco del 150° aniversario de Mar del Plata y, gracias a la respuesta del público, continúa en cartel rumbo a su tercera temporada consecutiva.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del periodista Vicente “Cholo” Ciano.