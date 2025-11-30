Grupo Jalea y Camerata Mar del Plata presentan “Mosh”

Hoy a las 20:00 se presentará “Mosh”, un ensamble de 20 músicos y 20 performers bajo la dirección y coreografía de Mario Vazquez, en la Sala Bristol del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280). Tras la función, se realizará una pista abierta con Sol Stietz Dj set.

“Mosh” es la nueva obra del Grupo Jalea, dedicada a la creación en artes vivas y performáticas, en fusión con la Camerata Mar del Plata.

En esta oportunidad, el grupo eligió a Ludwig van Beethoven como eje de la propuesta, destacando su personalidad rebelde, poco convencional, su actitud de desafío hacia la aristocracia y su compromiso con ideales de libertad. “Se rebeló contra las normas sociales, despreciaba la ostentación y se enfrentó a sus mecenas”, señalaron los organizadores.

El espectáculo cruza música y coreografía a lo largo de los cuatro movimientos de la Séptima Sinfonía, con una investigación sutil inspirada en subculturas que desafían normas, valores e instituciones establecidas, utilizando el cuerpo como herramienta de resistencia.

La Camerata Mar del Plata está conformada por los violinistas Anton Sullivan, Oriana Savino, Matías Ortiz, Analia Vega, Florencia Ordóñez, Alma Martínez, Martina Brandoni, Ailén Escobar, Luisina Hernández y Catalina Benegas; las violistas Diego Belli, Belén Benavente y Paola Savatorelli; los violoncellistas Gustavo Carra y Bautista Luna; y los contrabajistas Ana Kauffmann y Julián Izarriaga. Completan la formación Alexis Nicolet en flauta, Felipe Sosa en oboe, José Luis Izaguirre en clarinete, Federico Letra en fagot y Angie Murro en corno.

Los performers de Jalea son Ana Cecilia Chung Oré, Maira Jael Elias, Matías Eliazar Cabañas, Yésica Soledad Villán, Carolina Mercedes Perea, Maia Elisabeth Eckerl, Divina Gala Navarro De Armas, Antonella Ghelarducci Romano, Débora Gisele Cerrudo, María Eugenia Costamagna, Gaspar Traverso, María Victoria Abasolo, María Soledad Guerreiro, Luisina Ibañez, Constanza Inés Canónico, Ileana Villaverde, Ignacio Javier Portela, Jonathan Piñero y Carolina Sofía Curto.