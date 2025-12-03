Gremios del arbitraje en guerra: qué dicen SADRA, AAA y UADA

La crisis de confianza que atraviesa el arbitraje argentino tuvo un nuevo capítulo, luego de que los tres sindicatos del país expusieron públicamente una profunda fractura interna.

El conflicto se desató, según supo la Agencia Noticias Argentinas, a partir de un duro comunicado del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), que denunció irregularidades en las designaciones, presiones, estructuras paralelas y maniobras que, según afirman, deterioraron la transparencia del sistema en los últimos siete años.

La respuesta llegó de inmediato: tanto la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) como la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) salieron a rechazar esas acusaciones y a respaldar de manera explícita la profesionalidad de los jueces y el funcionamiento institucional.

En su mensaje, SADRA sostuvo que denunció ante la Justicia y los organismos deportivos diversas situaciones que evidenciarían “manipulación en resultados” y designaciones arbitrarias, sin recibir respuestas concretas.

También acusó una “exclusión injustificada” del sindicato y la creación de estructuras paralelas que, según remarcan, afectaron gravemente la credibilidad del arbitraje argentino. La entidad aseguró que, pese a las presiones, mantuvo su representación gremial, obtuvo fallos favorables en la Justicia y ahora atraviesa “una nueva etapa” marcada por la búsqueda de mayor transparencia, donde el comunicado cerró con un llamado directo a “un arbitraje honesto y transparente”.

La reacción de la AAA fue diametralmente opuesta. En un documento firmado por su Comisión Directiva, la asociación histórica del arbitraje nacional rechazó la postura de SADRA, al que calificó como un sector “carente de representatividad” y desconocedor del presente del arbitraje argentino.

Con más de ocho décadas de trayectoria, la AAA defendió el desempeño de los árbitros locales, destacó su presencia internacional y apuntó contra lo que definió como una “campaña de desprestigio” impulsada en redes sociales, en un contexto atravesado por agresiones, sospechas y desinformación.

UADA, el sindicato más joven, emitió el comunicado más agresivo contra SADRA. La entidad, que asegura representar a más de 800 árbitros del interior del país, afirmó que no tolerará que se ponga en duda la honorabilidad del colectivo arbitral y acusó al SADRA de actuar con “oportunismo”, “mentiras” y “absoluta falta de representatividad”.

Incluso, señaló que el gremio crítico cuenta con apenas 14 afiliados con cinco en actividad, y acusó a su conducción de mezclar “lo razonable con lo absurdo” para instalar sospechas sin fundamento. UADA defendió el sistema de designaciones, negó cualquier irregularidad y aseguró que todas las decisiones arbitrales se tratan en los organismos correspondientes.isyg9A

La disputa sindical se produce en medio de un clima social marcado por el descontento generalizado hacia el arbitraje, con fallos polémicos, cuestionamientos crecientes al VAR y acusaciones de favoritismos que se multiplican en cada fecha.

En ese contexto, la división entre los propios representantes del gremio profundiza la incertidumbre y expone un escenario institucional complejo: mientras SADRA reclama reformas profundas y denuncia un sistema que considera deteriorado, AAA y UADA cierran filas en defensa del statu quo y de la AFA, buscando contener la crisis de credibilidad