GP de México: Colapinto se destaca en la Práctica 2 a pesar de la competencia

Franco Colapinto se subió nuevamente a su Williams, en las prácticas libres del Gran Premio de México su quinto fin de semana en la Fórmula 1. El piloto argentino tiene las primeras sensaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez con los dos entrenamientos de la jornada. En la primera tanda consiguió un gran resultado al salir 11º y finalizó 15° en la PL2, aunque mejoró su tiempo en pista.

Colapinto arrancó de gran manera su participación en el GP de México. En lo que fue la primera práctica, logró un tiempo 1:19.109, el cuál consiguió con llantas blandas y ubicarse en el decimoprimer puesto. El argentino quedó a 1.111 de George Russell, quien terminó en el primer lugar con una marca de 1:17.998.

Su compañero en Williams, el tailandés Álex Albon, protagonizó un accidente y no pudo completar la práctica. El corredor de 28 años perdió el control del auto y colisionó con Oliver Bearman, de Ferrari. Luego del choque, su vehículo se fue de la pista y tuvo que ser auxiliado por la grúa. El enojo del nacido en Londres fue notorio: llamó “idiota” al piloto de 19 años con quien protagonizó el incidente.

Franco Colapinto completó las pruebas de un sábado que terminó con poco tiempo de calidad en pista, tras el golpe de George Russell y la bandera roja y las pruebas con el neumático C6 de Pirelli.

Las pruebas no fueron las esperadas más allá de la extensión de 90 minutos que auguraba tiempos cercanos a los de carrera. Pero no fue así; entre las especificaciones de vueltas que debieron cumplir los pilotos para probar el nuevo compuesto de un neumático experimental, que se piensa para la temporada 2025, y la casi media hora que estuvo parada la PL2 tras el choque de Russell, no se pudo ver nada que entusiasme. Franco Colapinto hizo una vuelta de 1:18.908 como mejor tiempo y quedó a 1.209 de Carlos Sainz, el más rápido de la jornada, y quedó en la 15° posición.

