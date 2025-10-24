«Gordo mugriento», «cabecita», «vendedor de pollos»: estalló la interna en La Libertad Avanza

Si bien Las Fuerzas del Cielo también habían participado de la actividad proselitista en Santa Fe, no estuvieron algunos de sus máximos referentes y por ello nació este nuevo cruce. Pero en realidad es una interna que viene desde hace tiempo, que se profundizó con el cierre de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y con lo que, según denuncian “los caputistas”, el corrimiento de Sebastián Pareja en las últimas semanas de la campaña para la elección del domingo.

Pareja, armador bonaerense clave de Karina Milei, quedó en la mira tras el flojo resultado en septiembre. Pese a ello, este sector se aseguró varios nombres para asumir en la Legislatura en diciembre, contrario a lo que pasará con Las Fuerzas del Cielo.

Los cruces en La Libertad Avanza

El Gordo Dan no fue el único tuitero libertario que cruzó a Vera tras el acto de Milei en Rosario. Traductor defendió a Parisini y también apuntó contra el pasado peronista del armador. “Pasa que en 2021 vos estabas acá y el Gordo claramente no estaba ahí”, arremetió en X, donde compartió una foto del puntero con una boleta del Frente de Todos. En 2019, Vera se había presentado como precandidato a intendente de Moreno con el sello kirchnerista.

El Nene tampoco retrocedió ante esto y lo cruzó con una amenaza sobre Glavinich, al que le cambió el apodo. «Travesti Te Ama, callate. Sino vas a cobrar de vuelta como en el hotel de San Nicolás. Mira que hay foto y si hay foto hay video», le avisó.

En este contexto, otra que se sumó a la polémica fue la diputada nacional Lilia Lemoine, con una advertencia al legislador provincial. “Ramón, dejá de dilapidar la carrera política de tu hija, tiene un futuro. Pensá en ella. LLA creció GRACIAS A LAS REDES y a JAVIER MILEI comandándolas. Pensalo”, escribió en X.

Mientras que el @GordoLeyes también apuntó de manera agresiva contra Vera: “¿Querés apostar, gordito? Tu única misión hasta el domingo era cerrar el orto y caminar derechito. Lamentablemente no te dio”, dijo. Y cerró: “Este gordo bola de mierda no tiene idea de lo que despertó”. (DIB)