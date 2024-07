Gonzalo Mottes (Aldosivi) : 3 meses afuera de las canchas

El eficiente zaguero de Aldosivi Gonzalo Mottes, pensó ” lo peor cuando Vera de Alte Brown vino a barrerme cuando yo salía jugando, y sentí un ardor en la rodilla … no fue tan tremendo pero igual además de los meniscos me rompió un ligamento para el movimiento de la rodilla izquierda, así que me tiene que operar, y lo voy a hacer aquí en Mar del Plata, con un gran equipo médico y de la gestión del club, que quiero resaltar”

Aquí el audio completo con las declaraciones de Mottes (foto instagram del club) al programa LA VOZ DEL ESTADIO por radio Éter (90.5) Mar del Plata de este martes ( de 18.00 a 20.00 )

