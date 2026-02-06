Gonzalo Giles presenta “Palabras más, palabras menos”, humor ácido y crítica social

El unipersonal “Palabras más, palabras menos. La conversación con el sistema”, protagonizado por Gonzalo Giles, se presentará mañana y el sábado a las 22:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La propuesta escénica se construye a partir de un diálogo entre el actor y una voz artificial que intenta presentarlo como “ejemplo”, “mensaje” y “oportunidad de aprendizaje”, mientras él desmonta esos lugares comunes con humor ácido y una mirada crítica.

El resultado es un unipersonal mordaz, actual y profundamente humano, donde la discapacidad no aparece como tema central sino como punto de partida para reflexionar sobre la obsesión social por la normalidad y los discursos de corrección política vacía.

Entre monólogos, situaciones cotidianas, citas fallidas, tecnología que falla en el peor momento y reflexiones incómodas, la obra cuestiona el discurso inspiracional y el capacitismo bienintencionado, sin recurrir a moralejas ni a recursos emotivos forzados.

Con un ritmo ágil y lenguaje directo, el espectáculo combina stand up, teatro y relato autobiográfico para construir una experiencia en la que el público se ríe y luego se enfrenta a las razones de esa risa.