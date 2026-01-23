Gonzalo Giles presenta “Error 408: Normalidad no encontrada”, un libro contra el capacitismo

El periodista y escritor Gonzalo Giles presentará el libro “Error 408: Normalidad no encontrada”, publicado por Editorial Vuelta a Casa, hoy a las 19:30 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), con entrada libre y gratuita.

La obra propone un abordaje político y crítico sobre la discapacidad y el capacitismo. Lejos de los relatos de autoayuda o superación personal, el libro se presenta como un manifiesto que cuestiona la lógica de la lástima y denuncia una sociedad que prioriza la idea de “inclusión” antes que la convivencia real.

Giles es un periodista y escritor no hablante con discapacidad motriz que se comunica a través de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). En el libro, reflexiona sobre qué ocurre cuando una voz no suena de manera oral, sino que se sintetiza mediante una aplicación, y transforma esa experiencia en una posición identitaria y política.

Diagnosticado con TDAH en la adultez, el autor plantea su forma de comunicación no como una limitación, sino como una elección que interpela las nociones tradicionales de normalidad y autonomía, y propone desarmar los estereotipos que rodean a las personas con discapacidad.

Referente en la divulgación de derechos de las personas con discapacidad, Giles desarrolla una obra que busca incomodar al lector, sacarlo de lugares comunes y promover una convivencia basada en el respeto, en lugar de la condescendencia.