Goleó el Real Madrid con Mastantuono como figura

Con este resultado deportivo, el conjunto madrileño se mantiene en los primeros puestos de la tabla de posiciones, reafirmando su condición de candidato y dando un paso firme en la competencia continental.

Los goles del encuentro fueron convertidos por el delantero francés Kylian Mbappé, autor de un doblete a los 5 minutos del primer tiempo y 26 minutos del primer tiempo. Además, marcaron para el Real Madrid el mediocampista argentino Franco Mastantuono (51 minutos del segundo tiempo), el defensor alemán Thilo Kehrer en contra (55 minutos del segundo tiempo), el extremo brasileño Vinícius Júnior (63 minutos del segundo tiempo) y el mediocampista inglés Jude Bellingham (80 minutos del segundo tiempo). Para el Mónaco descontó el defensor neerlandés Jordan Teze, a los 72 minutos del segundo tiempo.

El partido comenzó con un Real Madrid decidido a marcar diferencias desde el arranque. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé abrió el marcador y encendió al estadio. El dominio blanco se sostuvo con posesión, velocidad y profundidad, y volvió a reflejarse en el resultado a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el delantero francés volvió a aparecer para firmar su doblete y establecer el 2-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mantuvo la intensidad y amplió la ventaja rápidamente. A los 51 minutos del segundo tiempo, el joven Franco Mastantuono se sumó al ataque y convirtió el 3-0, confirmando el gran momento del equipo. Poco después, a los 55 minutos del segundo tiempo, Thilo Kehrer marcó en contra de su propio arco y el marcador se transformó en goleada.

El vendaval ofensivo continuó a los 63 minutos del segundo tiempo con el tanto de Vinícius Júnior, que llevó el resultado a 5-0. El Mónaco logró el descuento a los 72 minutos del segundo tiempo por intermedio de Jordan Teze, pero la reacción fue apenas simbólica. Sobre el cierre, a los 80 minutos del segundo tiempo, Jude Bellingham selló el 6-1 definitivo, coronando una noche perfecta para el Real Madrid en la Champions League.