Ginés Gonzalez García adelantó que la cuarentena continuará, pero con más permisos en el interior de país

El ministro de Salud, Ginés González García, señaló que a partir del lunes 27 de abril el aislamiento social, preventivo y obligatorio, implementado para evitar la propagación el avance del coronavirus va a continuar, pero se está evaluando si se levanta en algunas zonas del país.

El ministro aseguró, este lunes, que «la cuarentena va a seguir, sólo que con características distintas”, y agregó: «Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada una de ellas. No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos».