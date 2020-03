Gimnasios, colegios y cursos: ¿se puede reclamar una devolución de la cuota por servicios no prestados?

“El período lectivo se prolongará probablemente eliminándose el receso escolar de invierno y luego hasta el 30 de diciembre. Consecuentemente aquellos conocimientos que no se hubieran brindado en el período de aislamiento se brindarán más adelante para garantizar los 180 días de clase. Salvo el comedor y las viandas, el resto de los conceptos debe ser pagado porque hay que garantizar que las escuelas puedan pagar los sueldos de sus docentes los cuales están trabajando virtualmente desde sus casas. Reconocemos que es una situación muy especial pero la misma no puede tomarse para no pagar lo que contractualmente corresponde. El no pago de la cuota podría generar más adelante que el alumno no sea matriculado para el año próximo”, agregó Fernández.