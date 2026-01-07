Gigantesco cartel publicitario en J. B. Justo y Marcelo T De Alvear: ¿Viola la Ley de Tránsito?

Desde las primeras horas de este miércoles se pueden observar trabajos de instalación de una nueva estructura publicitaria en la esquina de avenida Juan B. Justo y Marcelo T. de Alvear, uno de los corredores viales más transitados de Mar del Plata. Las circunstancias pueden dar a lugar a las alteraciones sobre señales y cartelería que permite la Ley de Tránsito y puede configurar una transgresión en la cual debe intervenir la Justicia de Faltas.

Entre las quejas recibidas por vecinos se solicitó interrumpir con este tipo de instalaciones no comprendidas entre las nomenclaturas aprobadas por leyes nacionales.

La instalación presenta características similares a la estructura ubicada hace pocos días en Mitre y Avenida Colón, que generó opiniones encontradas entre vecinos, comerciantes y automovilistas, publicó Radio Brisas.