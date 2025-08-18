Georgie Boy presentará su nuevo espectáculo, “El Carro”, en el CCAVE

El próximo 12 de septiembre a las 21:00, Georgie Boy presentará oficialmente su nuevo espectáculo “El carro” en el CCAVE (Alberti 3723).

Este evento, liderado por Jorge “Lobo” Peláez, promete una noche vibrante cargada de rock, con una propuesta intensa y llena de energía. La velada comenzará con la actuación de Los Ramis, quienes abrirán el escenario con su ritmo fresco y contagioso.

Con una puesta en escena potente, Georgie Boy ofrecerá un repertorio que fusiona fuerza, melodía y emoción, invitando al público a sumergirse en “El carro” y vivir una experiencia musical única.

Jorge “Lobo” Peláez, nacido en Mar del Plata en 1984, es el alma de Georgie Boy. Egresado del Instituto Don Bosco, su apodo “Lobo” refleja su pasión por Gimnasia y Esgrima La Plata, un sello que lo acompaña desde sus inicios en la música.

Fundador de La Cuadra, banda con la que recorrió los escenarios durante casi 15 años, y más tarde de Lunáticos, con quienes lanzó los discos “Casi humanos” (2018) y “Amenazando a tu otro yo” (2020), Peláez ha consolidado una lírica profunda, oscura y existencialista.

Actualmente, con Georgie Boy, Peláez lidera un proyecto que destaca por su sonido visceral, con guitarras al frente y una estética que combina rock and roll, poesía y lo marginal. Además de componer y cantar, define la identidad visual y la dirección artística de la banda. Sus canciones, cargadas de emoción, transitan entre la herida y la esperanza, manteniendo siempre el espíritu crudo y callejero del rock.