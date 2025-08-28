General Pueyrredon continúa compitiendo en la Regional de los Juegos Bonaerenses

Ya son varios los representantes marplatenses en las finales en disciplinas deportivas como Taekwondo, Pádel convencional y algunas de las actividades para personas con discapacidad. En la instancia de Cultura, 16 competidores lideraron en Danza Tango, Fotografía adultos y PCD, Danza Folklore PCD, Dibujo PCD , Pintura adultos, Literatura Cuento y Poesía adultos mayores, Narración Oral, Solista Vocal PCD, Objeto Artístico sub 18 y Freestyle.

General Pueyrredon continúa participando de la etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2025 en busca de pasar de ronda y llegar a la gran final que se disputará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

Con disciplinas deportivas y culturales, la etapa regional se extenderá hasta el 20 de septiembre en los municipios General Pueyrredon, Ayacucho, Balcarce, Lobería, General Alvarado, Necochea, Tandil y Mar Chiquita.

En la Instancia Regional de Deporte, competirán deportes convencionales, actividades para adultos mayores y disciplinas para personas con discapacidad.

Los deportes por equipo, con 5 o más integrantes, avanzan a la etapa Interregional. Sin embargo hay disciplinas que ya tienen a sus representantes marplatenses en las finales, como el Taekwondo y el Pádel convencional, tanto como algunas de las actividades para personas con discapacidad (PCD).

En Mar del Plata, los escenarios a utilizar en esta etapa son los 4 polideportivos barriales, el Polideportivo Islas Malvinas, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román, el Centro Municipal de Hockey, el Estadio Panamericano de Hockey y algunos escenarios específicos como la cancha de bochas en el Parque de los Deportes o el Club Social y Deportivo de Tejo La Vía.

Handball, Vóley y Básquet de Mar del Plata avanzaron a la etapa interregional que se disputará el 23 y 24 de septiembre en Benito Juárez.

Respecto a la Instancia Regional de Cultura, General Pueyrredon integró la delegación de la zona con 84 participantes entre competidores, familiares, acompañantes, jurados y personal del EMTURyC.

En tanto, participó en esta instancia con 50 competidores en las categorías : Artes plásticas, Literatura, Música Rock, Freestyle, Cocina, Solista vocal, Objeto artístico, Danza Teatro, Danza Tango, entre otras disciplinas . Como resultado, 16 de ellos lograron el primer puesto en la regional que se llevó a cabo en ciudad de Necochea en una jornada de competencia que correspondió a la Región XVI, de la que también participaron los municipios de Tandil, Ayacucho, Lobería, Mar Chiquita, Balcarce, Miramar y Necochea .

En detalle, General Pueyrredon lideró las categorías: Danza Tango, Fotografía adultos y PCD, Danza Folklore PCD, Dibujo PCD , Pintura adultos, Literatura Cuento y Poesía adultos mayores, Narración Oral, Solista Vocal PCD, Objeto Artístico sub 18 y Freestyle.