Por medio de la firma de un acta compromiso, de la que participaron el intendente Guillermo Montenegro y otros integrantes de su Gabinete, la Municipalidad de General Pueyrredon adhirió al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

Montenegro firmó la adhesión al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), iniciativa que establece compromisos y una visión compartida a largo plazo para abordar los desafíos interconectados: mitigación y adaptación al cambio climático y acceso a energía segura, sostenible y accesible para todos.

A su vez, en esta misma jornada, también se presentó el Inventario de Gases de Efecto Invernadero que es línea de base para comenzar a diagramar el Plan Local de Acción Climática en miras a conseguir la neutralidad del carbono en el Partido.

Esta propuesta identifica las principales fuentes de emisiones y es una herramienta de diagnóstico que permite priorizar a la hora de tomar decisiones. Ese Inventario arroja una estimación de 5.44 toneladas de CO2 equivalentes por habitante por año.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), estima que para alcanzar la meta dispuesta en el Acuerdo de Paris, la tasa de emisión anual correspondiente a cada habitante del planeta para este año debería ser de 1.4 toneladas de CO2 equivalentes anuales.

El 15 de mayo de este año el Municipio adhirió a la Red de Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC). Esta Red tiene la participación de 225 municipios, coordina e impulsa planes estratégicos para hacer frente al cambio climático.

El compromiso con la acción climática está enmarcado en los objetivos del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM por sus siglas en inglés). Asimismo, sus objetivo son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 45% al año 2030; ser carbono neutral para el 2050; y aumentar la resiliencia de las ciudades frente a los fenómenos climatológicos extremos que se profundizarán.

En cuanto a magnitud poblacional, Mar del Plata es el séptimo centro urbano del país y tercero de la provincia. La ciudad se ubica en un contexto nacional en el que se espera que más del 90% de la población viva en ciudades para el año 2050, lo que hace prever que la demanda mundial de agua aumente un 55% para el mismo año y con ello también crezcan los requerimientos energéticos, de infraestructura y servicios.

Asimismo, al ser una ciudad costera, el cambio climático supone un peligro potencial mayor por el aumento del nivel del mar y las lluvias intensas. Particularmente, Mar del Plata tiene en la intrusión salina una concreta amenaza que jaquea la provisión de agua potable del municipio.

Según la EPC Mar del Plata Entre Todos, la problemática del cambio climático está reconocida en el noveno lugar entre las consideraciones más importantes de nuestros ciudadanos, y el valor nominal del Índice de Peso Intersectorial ha aumentado un 24% entre el año 2012 y 2016.

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es una iniciativa creada en 2017 a partir de la unión del antiguo Pacto de Alcaldes y el Covenant of Mayors europeo, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy – GcoM, en inglés). Es la mayor alianza de ciudades y gobiernos locales del mundo. Adopta una visión común a largo plazo de promover y apoyar la acción voluntaria para combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro resistente al clima y de bajas emisiones. Esta coalición reúne a más de 9.000 ciudades de todos los tamaños en 6 continentes y más de 120 países, que representan casi el 10% de la población mundial.

A través del Pacto, los gobiernos locales se comprometen voluntariamente a trabajar para combatir el cambio climático. Es un compromiso que fomenta la acción audaz a nivel local, trabajando juntos a nivel global y compartiendo soluciones innovadoras que permiten a los alcaldes y sus equipos hacer más por el clima y de manera rápida. Las ciudades de la alianza conectan e intercambian conocimientos e ideas, con el apoyo de organizaciones regionales relevantes.